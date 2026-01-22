Когда зимой забирать вашу кошку с улицы: ветеринары дали однозначный ответ

Кошки и коты совершенно не приспособлены к ночевке на улице зимой.

Из-за своей длинной шерсти кошки, особенно мейн-куны или сибирской породы, могут казаться животными, хорошо приспособленными для зимней жизни на улице. Но в комментариях изданию Country Living ветеринары рассказали, что это далеко не так.

Эксперты, в частности доктор ветеринарной медицины Дженнифер Брунс, соглашаются, что кошки, оставленные на улице, когда температура падает, особенно во время осадков, подвергаются риску развития ряда серьезных проблем со здоровьем. И хотя дебаты о том, следует ли выпускать кошек на улицу, все еще продолжаются, одно ветеринары говорят наверняка: кошек нужно забирать домой, когда температура опускается ниже нуля.

Брунс отметила, что кошки испытывают дискомфорт уже при температуре ниже 4 °C. В целом, говорит она, "температура от 0 °C до 4 °C считается дискомфортной для кошек; они считаются нормальными в течение коротких периодов времени, но длительное воздействие может представлять риск и его следует избегать".

Видео дня

Это особенно актуально, если погода влажная, с дождем, мокрым снегом, снегом или высокой влажностью, что делает низкие температуры еще более опасными для кошек, находящихся на улице. Они могут искать тепло в опасных местах, таких как двигатели автомобилей.

Способность кошек переносить холод в значительной степени зависит от их физического состояния. Кошкам с более короткой и тонкой шерстью, очевидно, будет менее комфортно при более низкой температуре, чем кошкам с густой, двойной шерстью. Но самым большим фактором, влияющим на переносимость холода, является возраст: молодые и старые кошки хуже регулируют температуру своего тела, чем здоровые взрослые кошки. Кошкам, которые имеют недостаточный вес или проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые, респираторные, почечные, печеночные или инфекционные заболевания и т. д.), также будет труднее переносить холодную погоду.

Как и люди, кошки с артритом страдают от более сильной боли в холодную погоду. И поскольку холодная погода создает нагрузку на организм кошки, она может повысить вероятность развития у нее заболеваний, которых она иначе могла бы избежать. Например, кошка, перенесшая инфекционное заболевание, имеет больше шансов заболеть, если она также подвергается холодовому стрессу. Но наибольшую обеспокоенность для кошек, подвергающихся воздействию холода, вызывает возможность обморожения, особенно ушей, лап и хвоста, а также переохлаждения.

Сколько времени понадобится, чтобы эти условия наступили, зависит от погоды и кота. Однако есть признаки, на которые следует обратить внимание, если ваш кот подвергся воздействию низких температур. "Кошки, страдающие от переохлаждения или близкие к нему, могут дрожать, испытывать трудности с вставанием и передвижением, а также иметь очень холодные конечности (кончики ушей, лапы и т. д.)", – отметила ветеринарный врач Джули Хант. К тому же их десны могут быть бледными, и они могут вести себя растерянно или нескоординированно. Кошек, у которых наблюдаются эти признаки, следует немедленно отвезти к ветеринару.

Мерзнут ли кошки в квартирах зимой

Напомним, что кошки могут мерзнуть даже в квартирах. Когда температура падает ниже 20 градусов, они начинают искать дополнительные источники тепла. А при температуре ниже 10 градусов им нужно создать дополнительное укрытие, чтобы избежать переохлаждения питомца.

Вас также могут заинтересовать новости: