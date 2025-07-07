Всем нам приходится регулярно, как минимум по несколько раз на день, посещать уборную для справления природных нужд. Известно, что конструкция унитазов и общее оформление туалетов в разных странах могут существенно отличаться. Это может создавать для незнающих людей определенные трудности. Почему в американских туалетах нет ершиков и много воды - расскажем в материале.
Почему в Америке вода в унитазе - интересный факт
Дело в том, что в мире существуют два принципа, по которым работают унитазы: в Европе и Украине используется смывной, а в США - сифонный. Как работает смыв в наших туалетах, всем нам и так понятно, но в Америке все обстоит по-другому. Там в унитазах внизу есть специальный длинный изогнутый канал, который называется сифоном, и предназначен для создания эффекта всасывания. Для того чтобы он сработал, нужен перепад высоты, а в чаше необходим определенный объем воды: чем больше - тем лучше работает система. При сливе вода из бачка заполняет чашу и поднимает фекалии наверх, а потом жидкость начинает переливаться через изгиб, запускается сифонный эффект, и все всасывается в канализацию. Это и есть главная причина того, почему туалеты в Америке такие открытые.
Интересно, что в США унитазы подключены в канализационной системе вертикально, из-за чего там нет подвесных туалетов. Чтобы сработал сифон, диаметр сливного отверстия, на котором размещается унитаз, должен быть размером с вывод под умывальник. Таким образом создается нужное давление, но из-за этого возрастает риск засорения, если туда бросать бумагу или другие предметы гигиены. Для такой системы вообще не обязателен смывной бачок, ведь достаточно просто заполнить чашу нужным количеством воды.
Почему в США нет ершиков для унитаза - простое объяснение
В Украине во всех туалетах используются ершики для очистки унитазов, но в США их практически не применяют. Это объяснятся как раз тем самым, почему в американских унитазах много воды. Ведь из-за особенностей сифонной системы экскременты не могут запачкать стенки унитаза, так как они сразу падают в воду. Кроме того, обычно в американских унитазах более гладкая поверхность, и фекалии за нее не цепляются.
В США для уборки туалета принято использовать специальные средства в виде гелей или спреев, а также одноразовые салфетки. Ершики там считают "рассадниками" бактерий, поэтому их нет ни в домах, ни в общественных туалетах.
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