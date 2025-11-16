В США за бешеную сумму уйдет с молотка унитаз со 100 кг золота: кто его владелец

Продажа состоится на осенних торгах современного искусства Sotheby's, которые в этом году впервые пройдут в новой штаб-квартире на Мэдисон-авеню.

Почти десятилетие арт-мир обсуждал загадку: кто купил функциональный унитаз из 100 кг чистого 18-каратного золота, созданный художником Маурицио Каттеланом.

Теперь ответ найден - по данным пяти источников The New York Times, знакомых со сделкой, владельцем оказался американский миллиардер и владелец бейсбольного клуба "New York Mets" Стив Коэн.

Именно он, как утверждают инсайдеры, приобрел скульптуру "Америка" в 2017 году в галерее Marian Goodman. 18 ноября золотой унитаз впервые выставят на открытый аукцион Sotheby's со стартовой ценой около 10 млн долларов. Аукционный дом не раскрывает имя продавца, но все признаки указывают именно на Коэна.

Золото, скандалы и статус арт-иконки

Каттелан создал два экземпляра золотого унитаза. Один достался Коэну, другой в 2016 году установили в музее Гуггенхайма. Именно этот экспонат стал причиной дипломатического конфуза: когда администрация Трампа попросила одолжить картину Ван Гога, музей... предложил золотой туалет.

Еще больше внимания скульптура привлекла в 2019 году, когда ее вторую версию похитили из Бленгеймского дворца в Британии. Вандалы вынесли 100 кг золота, оставив после себя потоп. Украденный унитаз так и не нашли, хотя несколько человек были осуждены. Поэтому экземпляр Коэна - последний в мире.

Коэн и его провокационные коллекции

Стив Коэн - один из крупнейших коллекционеров современного искусства в США. В его частной коллекции уже есть легендарный "Флаг" Джаспера Джонса и работа Дэмиена Херста с акулой в формальдегиде.

Золотой туалет вписывается в этот ряд эпатажных и концептуальных работ. И Sotheby's рассчитывает повторить успех другой вирусной скульптуры Каттелана - банана, приклеенного скотчем, который в прошлом году продали за 6,2 млн долларов криптомиллиардеру Джастину Сану.

Эксперты прогнозируют, что золотой унитаз также привлечет внимание криптоэлиты и коллекционеров, которые охотятся на резонансные объекты.

