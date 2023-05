Это тест, который вам нужен, чтобы повысить свой IQ.

Многие люди были сбиты с толку математическим вопросом, который кажется почти неразрешимым, но как только вы узнаете ответ, вам будет интересно, как вы его не поняли.

"Только люди с высоким IQ могут это понять", — говорится в видео @selfdevelopment71 в англоязычном сегменте TikTok. И нельзя отрицать, что этот вопрос серьезно сбивает с толку и заставляет многих почесать затылок, пишет Mirror.

Подпись к видео гласит: "Это тест, который вам нужен, чтобы повысить свой IQ". А вот и эта задача: "Если 1=3, 2=3, 3=5, 4=4, 5=4, чему равно 6=?".

Цель этой головоломки - выяснить закономерность и ответить, чему будет равно число шесть. В комментариях люди тут же пытались понять, что все это значит.

Если вы все еще отчаянно пытаетесь найти ответ, прекратите, потому что он скоро появится. Ответ: 6=3. Это потому, что в слове "шесть" на английском три буквы (six). Ну, что, вы установили эту связь или отчаянно пытались, как другие тиктокеры?

То же относится ко всем другим предыдущим числам, так что один (one) — это три буквы, два (two) — три, три (three) — пять букв и т. д.

Многие люди правильно угадали на TikTok, но другие остались в замешательстве, оставив шутливые комментарии.

Вирусная математическая задача разделила сеть

Одна вирусная математическая задача заводит людей в тупик и делит их на два лагеря. Пример, из-за которого спорят знатоки математики в интернете, выглядит следующим образом: 8:2(2+2)=.

Первый метод предполагает следующим действием умножение 4 на 2, получаем 8, после чего 8:8=1. Второй вариант - после операции в скобках выполняется не умножение, а потом деление: 8:2=4, и тогда 4*4=16.

