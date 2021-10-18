Коммунальщики выкопали ров для прокладки электросети в месте, где стояли авто нарушителей.

Коммунальщики "заблокировали" владельцев авто, припарковавших свой транспорт на газоне. Водителей-нарушителей просто "отрезали" от дороги.

Читайте такжеВ Киеве заметили коммунальщика, поливавшего клумбу во время шторма (видео)Об этом сообщает один из столичных пабликов и публикует соответствующее фото. Не указано, было ли это снято в Киеве или в другом городе.

"VIP-места для самых умных. Коммунальщики решили проучить нарушителей и сделали ров для прокладки электросети. Теперь водителям нужно решить головоломку перед тем, как выбраться на дорогу", — подписана фотография.

На такой шаг сразу отреагировали пользователи соцсети, они пишут: "Молодцы, все правильно сделали", "Вот идиоты", "Ахахах, вот это правильно".

Ранее в Киеве дежурного водителя "проучили" за попытку проехаться по тротуару. Нарушитель попытался выехать из "тянучки" по пешеходной дорожке, но ему не дал это сделать неравнодушный прохожий.

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Автор: Ольга Робейко