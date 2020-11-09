Победителем по быстрому сбору Кубика Рубика стал американец Макс Парк.

Мировой чемпионат со сбора Кубика Рубика состоялся в эти выходные.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Из-за пандемии коронавируса соревнования проходили в онлайн-формате. Победителем по быстрому сбору Кубика Рубика стал американец Макс Парк. Парню удалось собрать головоломку немного менее чем за 6 секунд. Макс обогнал предыдущего рекордсмена из Австралии, который финишировал за почти 6,5 секунд.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Олег Давыгора