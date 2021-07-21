В этом "математическом" споре невозможно прийти к согласию, потому что оба ответа правильные.

Одна вирусная математическая задача заводит людей в тупик и делит их на два лагеря. Поэтому пользователи сети так и не могут прийти к согласию относительно правильного ответа.

Пример, из-за которого спорят знатоки математики в интернете, выглядит следующим образом: 8:2(2+2)=. Об этом сообщает издание The Sun.

Читайте такжеВо Львове преподаватель объяснял математику на эротических фото (видео)Сотрудник Американского математического общества по вопросам осведомленности общественности Майк Брин отметил, что решение задачи имеет два варианта - в зависимости от очередности операций. В обоих случаях сначала выполняется действие в скобках. А дальше начинаются разногласия.

Первый метод предполагает следующим действием умножение 4 на 2, получаем 8, после чего 8:8=1.

Второй вариант - после операции в скобках выполняется не умножение, а потом деление: 8:2=4, и тогда 4*4=16.

Ранее учительницу математики, которая вела урок пятиклассникам в рамках проекта "Всеукраинская школа онлайн", поймали на нелепой ошибке в простой операции вычитания. Преподавательница допустила ошибку в операции "30,2 - 2,2", и вместо очевидного ответа "28" написала на доске "18". Причиной ошибки, вероятно, стала обычная невнимательность.

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Автор: Ольга Робейко