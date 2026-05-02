Нужно переместить 2 спички - и равенство станет правильным: сложная головоломка

Эта головоломка – отличный повод проверить свою внимательность и скорость мышления.

Если вы любите логические задачи и математические головоломки, этот вызов точно заставит вас задуматься. Такие задачи активно распространяются в интернете, ведь они не только развлекают, но и хорошо тренируют внимательность и скорость мышления.

Суть головоломки проста: перед вами неверное математическое равенство 4 - 1 = 5, составленное из спичек. Задача состоит в том, чтобы исправить его, переместив две спички. Никаких дополнительных элементов добавлять нельзя – разрешено только изменить положение уже имеющихся.

На выполнение задания обычно дают ограниченное время, например 20 секунд. Это делает упражнение еще интереснее, ведь приходится быстро анализировать варианты и искать нестандартное решение.

Подобные головоломки кажутся простыми лишь на первый взгляд. На самом деле же они заставляют мыслить нестандартно, ведь правильный ответ обычно не лежит на поверхности. Именно поэтому многие люди тратят на них значительно больше времени, чем ожидали. Вы можете попробовать зафиксировать, за сколько времени найдете правильный ответ.

Если вам понадобилось больше 20 секунд или вы не справились с головоломкой – не расстраивайтесь: с каждой новой попыткой находить решение будет легче. Правильный ответ ниже.

Как видим, одну спичку нужно переставить так, чтобы превратить цифру 4 в 7. Вторую – чтобы 5 превратить в 6. В результате получаем правильное равенство: 7 - 1 = 6.

