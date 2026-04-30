Какую спичку и куда нужно переместить, чтобы исправить ошибку: математическая головоломка

Времени на ответ будет мало.

Головоломки – одни из тех умственных задачек, которые подходят как детям, так и взрослым. Их решение проверяет различные навыки.

К тому же, тренируются пространственное воображение, логическое и критическое мышление, навыки управления временем. УНИАН подготовил для вас новый интересный вызов. Готовы проверить свои способности?

На изображении ниже вы увидите математическое выражение 6+4=4, выложенное с помощью спичек. В нем есть ошибка, поскольку по правилам арифметики ответ должен равняться 10.

Всего на изображении было использовано 18 спичек, и вам нужно переставить только одну из них, чтобы равенство стало правильным с математической точки зрения. Справиться будет непросто, к тому же задачу усложняет ограничение по времени. У вас будет всего 9 секунд на ответ.

Время пошло. Для удобства лучше включить таймер.

Что ж, ваше время на решение этой задачки истекло. Смогли ли вы найти ответ на головоломку?

Для решения таких заданий нужно уметь смотреть на вещи под разными углами. Цифры надо было воспринимать как своеобразный конструктор, где каждая отдельная палочка – элемент, который можно перемещать или переворачивать.

Кстати, менять можно было не только цифры, но и арифметические знаки. И именно здесь кроется нюанс.

Вам нужно было переставить вертикальную спичку со знака "+" на шестерку, образовав на ее месте цифру 8. Тогда вы бы получили математическое выражение 8-4=4, и оно было бы правильным.

Ответ:

