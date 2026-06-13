3 продукта, которые нужно хранить только в холодильнике

Если их оставить на кухонном столе, то это серьезно сократит их срок пригодности для употребления.

Неправильное хранение продуктов сильно сокращает срок их свежести. Эксперты предупредили, что некоторые популярные овощи и ягоды нельзя оставлять на кухонном столе, если вы не хотите выбросить их через пару дней.

Специалист по кулинарному искусству и здоровому питанию Эмили Саймонс рассказала, какие продукты обязательно должны храниться в холодильнике, пишет Eatingwell.

Грибы быстро портятся

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По словам эксперта, грибы особенно чувствительны к температуре и влажности. Если оставить их при комнатной температуре, они быстро становятся скользкими и теряют свежесть.

Саймонс посоветовала хранить грибы в холодильнике в бумажном пакете, который помогает впитывать лишнюю влагу и предотвращает образование конденсата. Использовать их желательно в течение 10 дней после покупки.

Ягоды не любят тепло

Еще один продукт, который следует сразу отправлять в холодильник - это ягоды. Из-за тонкой кожицы они быстро размягчаются под воздействием тепла и солнечных лучей.

Эксперт рекомендовала хранить ягоды в холодильнике не более 5 дней, раскладывая их в один слой. Это помогает избежать повреждений и появления плесени.

Листовая зелень быстро вянет

Шпинат, салат, капуста кале и другая листовая зелень также нуждаются в хранении при низкой температуре. В противном случае листья быстро начинают увядать.

При этом Саймонс посоветовала не класть зелень в самых холодных зонах холодильника. Лучше всего использовать контейнеры с доступом воздуха или специальные отделения для овощей.

Какие еще продукты лучше хранить в холодильнике

Эксперт отметили, что большинство овощей, включая морковь, брокколи и свежую зелень, дольше сохраняют свежесть именно в холодильнике. Особенно важно хранить овощи отдельно от фруктов, которые выделяют этилен - газ, ускоряющий созревание и порчу продуктов.

К таким фруктам относятся яблоки, бананы, груши, авокадо и помидоры.

Что можно хранить не в холодильнике

Вместе с тем некоторые продукты лучше чувствуют себя при комнатной температуре. Речь идет о луке, чесноке, картофеле, имбире и зимних сортах тыквы.

Картофель рекомендуется держать в темном месте, а лук и картофель хранить отдельно друг от друга. По словам эксперта, совместное хранение ускоряет прорастание и порчу овощей.

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