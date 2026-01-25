Спатифилум пытается объяснить, что ему нужна пересадка: как понять растение

На что обращать внимание при пересадке спатифиллумов.

Существуют признаки, указывающие на то, что спатифиллуму стало тесно в его вазоне, он оброс корнями и нуждается в пересадке. Как пишет tomsguide.com, тесный вазон ухудшает здоровье растения, замедляет рост и уменьшает цветение. Деление растения решает эти проблемы, а также дает вам новые растения, которые можно оставить себе или подарить.

Весна – лучшее время для деления, поскольку растения вступают в активный вегетационный период. Осенью также можно пересаживать. Но избегайте пересадки во время цветения.

Главное – распознать, когда вашему растению действительно нужно делить, а не делать это по графику. Вот как определить, нуждается ли ваше растение в пересадке и делении, и как сделать это правильно.

Спатифиллум покажет четкие признаки, что ему стало слишком тесно и его нужно делить. Меньшее количество цветов, чем обычно, является одним из первых признаков – растения перестают хорошо цвести, когда у них появляются лишние корни. Пожелтение листьев, не связанное с проблемами полива, указывает на то, что корни не могут поддерживать все листья.

Задержка роста или истончение корней означает, что растение конкурирует само с собой за пространство и питательные вещества. Если центральная или старые части растения начинают отмирать, тогда как внешние участки остаются здоровыми, корневая система стала слишком перегруженной .

Корни, растущие через дренажные отверстия или заметно изгибающиеся на поверхности почвы, подтверждают, что растение переросло свой горшок.

Однако, если ваше растение выглядит здоровым, хорошо растет и регулярно цветет, лучше оставить его в покое, поскольку ненужное деление может создать для растения стресс.

Как пересадить и разделить растение

Прежде чем начать, подготовьте все необходимое: острые секаторы, стерилизованный нож, чистые горшки с дренажными отверстиями и свежую землю для горшков. Наполните новые горшки землей по крайней мере за день до деления.

Тщательно полейте как только что наполненные горшки, так и текущий горшок, в котором находится ваше растение. Предварительное увлажнение почвы помогает сохранить корневой ком целым во время удаления и обеспечивает стабильную, влажную среду для ветвей, чтобы они могли образовать новые корни.

Сначала обрежьте все мертвые или пожелтевшие листья чистым секатором. Наклоните горшок набок и осторожно извлеките растение , постукивая по контейнеру, если оно прилипло. Снимите лишнюю почву, чтобы обнажить корневой ком.

Далее обратите внимание на естественные отступы или участки , где растение уже разделилось на кусты. Используйте стерилизованный нож, чтобы сделать надрезы между этими отступами , убедившись, что каждая ветка имеет и корни, и листья. Срежьте любые корни, которые являются коричневыми или имеют неприятный запах.

Поместите каждую ветку в подготовленный горшок, расположив ее примерно на 2 см ниже края. Засыпьте землю вокруг корней и осторожно прижмите. Тщательно полейте после посадки, но избегайте сильно хлорированной водопроводной воды – оставьте ее отстояться на ночь или используйте фильтрованную воду.

Разместите пересаженные растения в ярком, непрямом свете и не удобряйте, пока не увидите возобновление роста, что обычно занимает 4-6 недель.

Где спатифиллум будет цвести лучше всего

Напомним, что есть несколько мест в доме, которые лучше всего подойдут для этого растения. В частности, это восточное окно, где не будет агрессивного света днем. Также спатифиллум может прекрасно расти в ванной комнате, при условии имеющегося освещения.

