Куда поставить спатифиллум, чтобы он зацвёл: 5 лучших мест в доме

Спатифиллум может выживать почти в любых условиях, но цвести будет только при правильном размещении. Рассказываем, где в квартире он чувствует себя лучше всего и регулярно радует белыми цветами.

Спатифиллум считается неприхотливым комнатным растением, однако место в доме напрямую влияет на его внешний вид и цветение. Главная ошибка – прямые солнечные лучи. Как пишет tomsguide, в природе это растение растёт в затенённых тропических лесах, поэтому ему нужны рассеянный свет, повышенная влажность и защита от яркого солнца. При удачном выборе локации спатифиллум формирует глянцевую листву и цветёт в течение года.

Када лучше всего поставить спатифиллум - список мест

Рядом с восточным окном

Восточные окна дают мягкий утренний свет без агрессивного солнца. Лучше поставить растение в нескольких шагах от окна или на подоконник с тюлем. Это обеспечит 4–6 часов яркого рассеянного света, необходимого для цветения. Южные и западные окна не подходят – они вызывают ожоги листьев.

В ванной комнате

Ванная – идеальное место благодаря высокой влажности. Пар от душа создаёт комфортные условия без постоянного опрыскивания. Достаточно даже небольшого окна с рассеянным светом. Важно не ставить горшок под прямые брызги воды и следить за хорошим дренажем.

На прикроватной тумбе

Спальни обычно защищены от резкого солнца, а спатифиллум хорошо переносит умеренное освещение. Дополнительный плюс – очищение воздуха. Растение поглощает вредные вещества и улучшает качество воздуха во время сна.

В затенённой кухне

Кухня даёт умеренную влажность и много мест вдали от прямого света. Главное – не размещать растение рядом с плитой или духовкой. Лучше выбирать угол или поверхность, куда не попадают солнечные лучи.

В тёмном углу гостиной

Спатифиллум хорошо растёт даже при слабом освещении, сохраняя декоративную листву. Цветение может быть реже, но растение оживит тёмные зоны комнаты. Если цветы долго не появляются, его можно временно переставить ближе к свету.

Важно. Избегайте мест рядом с батареями и кондиционерами – сухой воздух приводит к подсыханию листьев спатифиллума.

