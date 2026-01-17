Не просто цветок: как спатифиллум влияет на атмосферу и энергетику дома

Эксперты фэншуй рассказали, где лучше разместить спатифиллум, чтобы усилить позитивную энергию в доме в 2026 году.

Спатифиллум (лилия мира или женское счастье) в фэншуй ценится не только как декоративное растение, но и как символ обновления, гармонии и положительной энергии. Его насыщенные зелёные листья и белые цветы ассоциируются с чистотой и спокойствием, а способность очищать воздух делает растение особенно важным для свободной циркуляции энергии ци - основы баланса в доме.

Как пишет Homes and Gardens, согласно принципам фэншуй, здоровое и ухоженное растение усиливает жизненную энергию и способствует процветанию, тогда как увядающее может вызывать застой и тяжесть. Поэтому регулярный уход за спатифиллумом считается не просто заботой о доме, а способом поддерживать его энергетическое здоровье.

Как сообщается, растение можно размещать в зонах, отвечающих за благополучие, гармонию в семье или новые возможности, усиливая нужные намерения на год вперёд.

Видео дня

Эксперт по фэншуй Анжи Чо отмечает, что цветущее и неприхотливое растение напоминает о доступности позитивной энергии и о том, что рост возможен без чрезмерных усилий. Специалист Сюзанна Ройнон добавляет, что спатифиллум считается универсальным "энергетическим помощником" и входит в список NASA как одно из растений, способных фильтровать вредные вещества в воздухе.

Хотя для серьёзной очистки воздуха потребовалось бы много растений, даже один спатифиллум способствует более свежей и здоровой атмосфере, повышает влажность и помогает сохранять энергетический баланс в доме.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, почему у спатифиллума темнеют листья и как это исправить.

Вас также могут заинтересовать новости: