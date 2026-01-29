Фермер искал в поле потерянный молоток, а нашел самый большой древний клад в Британии

Находка занимает пятое место в международном "топ-10" кладов драгоценных металлов II-VII века.

Фермер из Великобритании искал потерянный молоток в поле, а вместо этого случайно наткнулся на древнеримский клад с золотыми и серебряными монетами стоимостью миллионы долларов, пишет IFScience.

В ноябре 1992 года фермер из Хоксне Питер Уотлинг потерял свой молоток в поле и обратился за помощью к другу, Эрику Лоусу, у которого был металлоискатель. Молоток Лоус не нашел, зато обнаружил древний клад, в котором были древние монеты и ложки.

Эта находка, известная как "клад Хоксне", стал самым значительным кладом позднеримского золота и серебра из Британии. С точки зрения его чистой денежной ценности он занимает пятое место в международном "топ-10" кладов драгоценных металлов II-VII веков нашей эры.

Коллекция включает 15 233 монеты, серебряные сосуды, золотые украшения и множество ложек, а также туалетные принадлежности.

Кроме того, были обнаружены остатки дерева и других органических материалов, что позволило установить, что сокровище было упаковано в деревянный сундук с внутренними ящиками или отделениями, а также соломенной и текстильной оберткой для защиты.

Считается, что дубовый сундук и его содержимое были помещены туда преднамеренно, где-то в V веке н.э. Известно, что монеты были помещены после 407/408 гг. н.э., когда датировались некоторые из них, хотя большинство относятся к нескольким десятилетиям ранее, что дает археологам информацию о том, как долго римские монеты оставались в обращении.

В 1993 году клад сокровища были переданы госудаству, а затем проданы музеям по рыночной цене. Вознаграждение было передано нашедшему их Лоусу, который поделил эти деньги с землевладельцем. Вместе им досталось 1,75 миллиона фунтов стерлингов (2,5 миллиона долларов), что неплохо, учитывая, что они всего лишь надеялись найти потерянный молоток.

