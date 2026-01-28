В 1985 году братья искали морских ежей, а нашли бесценный римских клад

Монеты из клада были проданы по 250 тыс. евро каждая, а золотая пластина оценивалась в 6-8 млн евро.

В сентябре 1985 года два брата и их друг, искавшие морских ежей на юге Корсики обнаружили огромный старинный клад, погребенный на морском дне.

Как пишет Iflscience, парни занимались дайвингом в Лавовом заливе, когда один из них заметил что-то блестящее внизу скалы. Вскоре трое поняли, что блестящий металлический предмет - это монета, там было много монет.

Братья отдали монеты на оценку эксперту из Ниццы, который сообщил им, что это редкие и ценные римские монеты. Коллекция насчитывала до 1400 монет, отчеканенных во время правления Галлиена (253-268 годы н.э.), Клавдия II (268-270 годы н.э.), Квинтилла (270 год н.э.) и Аврелиана (270-275 годы н.э.).

За первые монеты братьям заплатили 50 000 франков.

Через некоторое время братья с другом вернулись в залив в то место, где нашли монеты, чтобы поискать еще. Во второй раз они нашли еще почти 600 монет. И снова они продали их по заоблачным ценам. Некоторые отдельные монеты могли стоить около 250 000 евро.

Издание отметило, что считается, что ценнейшие римские монеты попали в Лавовый залив в результате кораблекрушения. Изучив последние выпущенные монеты - во время правления Аврелиана - археологи датировали это кораблекрушение примерно 272-273 годами н.э.

"Вторая серия монет, выпущенных во время правления Аврелиана, знаменует собой хронологический конец сокровищницы, и ее 177 ауреусов были выпущены всего с 3 аверсными и 3 реверсными штампами (одна пара штампов отчеканила до 82 экземпляров)", - поведал Сильвиан Эстио, директор по исследованиям Французского национального центра научных исследований.

"Эта последняя группа, которая вышла из монетного двора, не была разделена и попала в руки высокопоставленного чиновника, который, вероятно, был владельцем сокровищницы. Это позволяет нам датировать кораблекрушение очень близко к выпуску этой серии, в конце 272 или начале 273 года", - сказал ученый.

"Это чрезвычайно ценное сокровище, которое, следовательно, должно было принадлежать кому-то очень важному. Затонул ли корабль у берега, и кто-то спрятал сокровища, или же кто-то их украл? Возможны все гипотезы", - сказал Мишель Л'Ур, бывший руководитель Департамента подводных и субмаринных археологических исследований Министерства культуры.

Издание отметило, что поскольку большая часть коллекции была продана, ученые никогда не узнают ее точное содержимое. Нашедшие говорят, что они переплавили несколько монет в худшем состоянии, а среди находок была и золотая пластина стоимостью около 6-8 млн евро.

Другие новости о старинных кладах

Недавно ученые выяснили, как древние римляне распоряжались богатством и во что инвестировали. Они рассказали, что как и сейчас, богатые древние люди покупали золото и серебро. Это был один из самых популярных вариантов инвестиций. Они хранили металлы либо в виде слитков, или как ювелирные украшения.

Хранение таких предметов могло быть рискованным и подверженным краже, поэтому обычно металлы находились в специальном хранилище или сейфе.

