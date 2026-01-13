Нашли гробницу родственника легендарного царя Мидаса, который мог превращать вещи в золото

Раскопки в кургане в Турции открывают новые подробности о семье легендарного царя

Древнюю гробницу в кургане Караагач обнаружили в северо-западной Турции. Возможно, она принадлежит члену семьи легендарного царя Мидаса, который жил в VIII веке до нашей эры и, по многим легендам, обладал способностью превращать в золото все, к чему прикасался.

Как пишет Live Science, богатая гробница из древнего царства Фригии (1200–675 гг. до н. э.) находится далеко от главного города этого царства – Гордиона. Такое удаленное расположение свидетельствует о том, что фригийское общество не было политически сосредоточено в столице. Скорее всего, политическая власть была распределена по всему древнему царству в центральной Анатолии.

Археолог Хюсейн Эрпехливан из Биледжикского университета Турции рассказал изданию, что в гробнице обнаружили много роскошных вещей. Он считает, что они могли не принадлежать самому царю, а свидетельствуют о королевском обмене подарками с важным лицом, имевшим королевские связи.

Этот могильный курган возвышается примерно на 8 метров над естественным холмом и более чем на 30 м над окружающей равниной, его диаметр составляет около 60 м. Он был обнаружен в 2010 году. Тогда спутниковые снимки показали повреждения от грабежа. Исследователи проводят академические раскопки на этом месте с 2013 года.

Внутри кургана обнаружены человеческие останки, но исследователи не считают, что они принадлежат первоначальному обитателю гробницы. Некоторые кости происходят из древнего кладбища, которое уже существовало на этом месте, а другие – из захоронений, осуществленных после строительства кургана.

В исследовании, опубликованном в Американском журнале археологии, Эрпехливан проанализировал архитектуру гробницы и погребальный инвентарь, которые помогают датировать гробницу периодом между 740 и 690 годами до нашей эры. Он сказал, что монументальная архитектура деревянной гробницы внутри кургана сопоставима с элитными захоронениями вблизи Гордиона. А погребальные вещи похожи на те, что находятся в царских захоронениях в столице. Эти аспекты, по его мнению, указывают на фигуру, встроенную в фригийские властные структуры.

Среди погребального инвентаря были многочисленные керамические кувшины. На одном из них выбито фригийское имя. Также нашли несколько ситул – искусно изготовленных бронзовых сосудов, украшенных сценами сражений, охоты и процессий. Это также свидетельствует, что похороненный человек имел местный царский ранг или связи с царской семьей Мидаса.

Исследователи подчеркнули, что важно именно наличие ситул. До этого единственные задокументированные экземпляры были обнаружены в "кургане Мидаса" в Гордионе, который, вероятно, был гробницей отца царя Мидаса – Гордия.

Легенды о царе Мидасе

Властелин древнего царства Мидас широко известен по мифам о "золотом прикосновении" или "прикосновении Мидаса". По легендам, он превращал в золото все, к чему прикасался, даже еду и собственную дочь. Эту историю, как пример жадности, в учебных целях пересказывал даже древнегреческий философ Аристотель.

Но Мидас также был реальной исторической фигурой – правителем Фригии в центральной Анатолии, который жил в VIII веке до нашей эры. Древние греки считали его чрезвычайно богатым. Это, похоже, было правдой: в нескольких фригийских царских гробницах были обнаружены богатые металлические и ювелирные изделия, керамика, редкая деревянная мебель и следы изысканного текстиля. Вблизи Гордиона находится более 120 курганов, из которых около половины исследованы. Хотя гробница самого Мидаса до сих пор не найдена.

