Отмечается, что кешью содержат насыщенные жиры, которые в больших количествах могут быть вредны.

Кешью - это богатые питательными веществами орехи, которые содержат мононенасыщенные жиры, калий и клетчатку. Регулярное их употребление помогает контролировать уровень холестерина и кровяное давление.

Издание Very Well Health выяснило, можно ли есть кешью при гипертонии.

В отличие от других орехов, кешью не получили маркировку "полезно для сердца" от Американской ассоциации сердца (AHA) и Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), поскольку они содержат немного больше насыщенных жиров, чем допускается.

Кешью содержит 4,4 г насыщенных жиров, которые считаются менее "полезными для сердца", поскольку могут повышать уровень "плохого" холестерина и способствовать развитию сердечных заболеваний. Однако большая часть насыщенных жиров в кешью - это стеариновая кислота - насыщенная жирная кислота, которая не повышает уровень холестерина в крови.

"Кешью определенно может быть частью здорового питания, если употреблять его в правильных пропорциях", — рассказала диетолог Грейс А. Дероча.

Сколько нужно есть кешью в день

Как и большинство орехов, кешью калорийный, поэтому употреблять его нужно в умеренных количествах.

"Небольшая горсть несоленых орехов, включая кешью, почти каждый день защищает сердце, если заменить ими менее полезные закуски", — рассказал кардиолог Джон Хиггинс.

В небольшом исследовании 2017 года у людей, которые ели кешью вместо картофельных чипсов, уровень холестерина был ниже.

Хиггинс рекомендует употреблять около 15-20 орехов кешью в день.

Перед покупкой орехов кешью проверьте содержание натрия на этикетке с информацией о пищевой ценности. Избыток натрия может повысить артериальное давление, и Американская ассоциация сердца рекомендует потреблять менее 2300 мг в день.

В одной унции жареных соленых орехов кешью содержится 181 мг натрия.

Помимо натрия, кешью, по-видимому, не оказывает значительного влияния на кровяное давление. Небольшое рандомизированное контролируемое исследование 2019 года показало, что ежедневное употребление 42 г кешью не влияет на кровяное давление, в то время как метаанализ 2020 года показал, что кешью может снижать систолическое кровяное давление.

Орехи кешью также содержат магний, калий и ненасыщенные жиры, которые помогают сохранить эластичность кровеносных сосудов и поддерживать здоровое давление.

Можно ли есть кешью каждый день

Орехи кешью могут входить в ежедневный рацион. Исследование 2022 года показало, что люди, которые ежедневно ели горсть орехов, в том числе кешью, имели более низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний.

"Сочетайте белок, например орехи, с фруктами или овощами. Так вы действительно поможете снизить кровяное давление, нормализовать уровень сахара в крови и холестерина, потому что получите прекрасную комбинацию клетчатки, антиоксидантов и полезных для сердца жиров", - говорит диетолог Бетани Дорфлер.

