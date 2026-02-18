Когда лучше есть орехи для энергии и похудения: объяснение экспертов

Орехи помогают почувствовать сытость и дают энергию.

Орехи – это полезный перекус, который содержит множество необходимых питательных веществ, включая белок, клетчатку и полезные жиры. Время употребления орехов может влиять на их пользу для организма в плане энергии или снижения веса, в то время как регулярное употребление без учета времени может поддерживать здоровье сердца и мозга, пишет VerywellHealth.

Лучшее время для употребления орехов для энергии

Лучшее время для употребления орехов для энергии – утро или в качестве перекуса в середине дня. Орехи богаты полезными жирами, белком и питательными веществами, такими как магний и витамины группы В, которые помогают организму преобразовывать пищу в энергию.

Орехи также не вызывают резкого падения уровня сахара в крови, как это могут вызывать чипсы или печенье.

Одно исследование показало, что люди, которые добавляли орехи, например миндаль, в свой завтрак или утренний перекус, лучше контролировали уровень сахара в крови и уровень энергии в течение дня.

Лучшее время для употребления орехов для здоровья сердца

Чтобы получить максимальную пользу для здоровья сердца, важнее регулярно употреблять орехи, а не в определенное время суток. Исследования показали, что люди, которые часто включают орехи в свой рацион, получают пользу для сердечно-сосудистой системы, в том числе, снижение риска заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, ишемической болезни сердца, снижение риска смертности от инсульта.

Так, исследования показали, что древесные орехи могут помочь снизить уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) и триглицеридов, которые повышают риск для здоровья сердца, и улучшить соотношение ЛПНП к защитному холестерину липопротеинов высокой плотности (ЛПВП).

Лучшее время для употребления орехов для похудения

Попробуйте съесть небольшую горсть орехов (около 28 грамм) за 30 минут до обеда или ужина, чтобы контролировать аппетит. Если вы пытаетесь похудеть, употребление орехов до или во время еды может помочь вам потреблять меньше калорий в целом. Клетчатка, белок и жиры в орехах помогают быстрее и дольше чувствовать сытость (повышая чувство насыщения), что может предотвратить переедание в дальнейшем.

Хотя орехи могут быть высококалорийными, некоторые исследования показали, что при умеренном употреблении они обычно не приводят к увеличению веса. Регулярное употребление орехов связано с лучшим контролем веса с течением времени. Это может быть связано с тем, что они помогают контролировать голод и уменьшают тягу к еде.

Когда есть орехи для здоровья мозга

Нет идеального времени суток, которое улучшает здоровье мозга при употреблении орехов. Однако их регулярное употребление в рамках сбалансированной диеты, по-видимому, наиболее полезно. Орехи содержат витамин Е, омега-3 жирные кислоты и антиоксиданты, которые могут защитить ваш мозг в пожилом возрасте.

Также в целом было доказано, что регулярное употребление орехов может улучшить состояние при многих заболеваниях, повышающих риск болезни Альцгеймера, таких как сердечно-сосудистые заболевания и диабет 2 типа.

Сколько орехов следует есть

Здоровая порция составляет приблизительно 30 граммов орехов в день. Это примерно 20 миндальных орехов, 15 кешью или 40 арахисовых орехов.

Ранее диетологи объяснили, какие орехи полезнее – миндаль или грецкие.

