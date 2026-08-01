Символы на стиральной машине: что означают бабочка, спираль, цветок и другие значки

Многие пользователи почти всегда выбирают одну и ту же программу.

На панели стиральной машины могут отображаться десятки символов и программ, но многие пользователи почти всегда выбирают одну и ту же функцию, не зная назначения других опций. Как пишет Digi24.ro, на самом деле каждая пиктограмма обозначает функцию, предназначенную для определенного типа ткани или режима стирки, а правильный выбор цикла может защитить одежду, снизить потребление воды и энергии, а также продлить срок службы бытовой техники.

"От символа бабочки, который встречается на некоторых моделях для программы, предназначенной для деликатных тканей, до спирали, обозначающей отжим, значение этих знаков иногда отличается от одного производителя к другому. Символы на стиральной машине не только служат ориентиром, но и предоставляют важную информацию о том, как следует пользоваться прибором, чтобы сохранить одежду и добиться эффективных результатов", - говорится в материале.

Почему важно знать символы на стиральной машине?

Многие пользователи почти всегда выбирают одну и ту же программу, не зная, что другие опции могут лучше защитить одежду, снизить потребление воды и электроэнергии или улучшить результат стирки.

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"Выбор неподходящей программы может привести к нежелательным последствиям. Деликатные ткани могут повредиться из-за слишком интенсивного отжима, шерстяные вещи могут сжаться, а сильно загрязненная одежда может остаться нечистой, если стирать ее на слишком коротком цикле. В то же время неоднократное использование высоких температур, когда в этом нет необходимости, может привести к большему потреблению энергии и ускорить износ определенных тканей", - предупредили в публикации.

Что могут означать те или иные символы?

Например, программа для деликатной стирки может быть изображена в виде бабочки, перышка, платья или же просто называться "Delicate". В то же время программы для спортивной одежды, детской одежды, одеял или синтетических тканей могут иметь разные символы в зависимости от марки и даже серии прибора.

Что означает символ бабочки на стиральной машине?

Среди пиктограмм, вызывающих наибольшее количество вопросов, есть символ бабочки. Его используют многие производители для обозначения программы, предназначенной для деликатных тканей, но он присутствует не на всех моделях стиральных машин.

"Эта программа разработана для чувствительных или требовательных к уходу материалов, таких как шелк, вуаль, кружево, сатин или другие вещи, которые могут легко повредиться при обычной стирке. Во время этого цикла стирки барабан вращается медленнее и выполняет более плавные движения, температура воды снижается, а отжим происходит на меньшей скорости или ограничивается, чтобы уменьшить механическую нагрузку на текстильные волокна", - рассказали в материале.

Что означает символ спирали

Символ в виде спирали является одним из самых распространенных, и в большинстве случаев он означает отжим. Такая функция предназначена для удаления как можно большего количества воды из одежды, что сокращает время, необходимое для ее сушки.

"Большинство машин позволяют регулировать скорость отжима, измеряемую в оборотах в минуту. Значения могут варьироваться от примерно 400 до 1 600 оборотов в минуту, в зависимости от модели. Высокая скорость подходит для полотенец, постельного белья и изделий из хлопка, поскольку они удерживают значительное количество воды и лучше выдерживают механическую нагрузку. В то же время для рубашек, блузок, одежды из вискозы, шелка или шерсти рекомендуется низкая скорость отжима, поскольку высокие скорости могут способствовать чрезмерному сминанию, деформации или повреждению волокон", - отмечается в публикации.

Что означает символ хлопкового цветка

Хлопковый цветок - одна из самых известных пиктограмм, обозначающая программу для хлопчатобумажных тканей или прочных материалов. Такой цикл рекомендуется использовать для полотенец, постельного белья, футболок, хлопковых рубашек и других вещей, которые выдерживают более высокие температуры и интенсивную отжимку.

"В зависимости от степени загрязнения и рекомендаций на этикетке температура может колебаться от 20 до 90 градусов Цельсия. В настоящее время производители стиральных машин рекомендуют использовать очень высокие температуры только при необходимости, поскольку современные моющие средства могут быть эффективными и при более низких температурах. Стирка при 60 градусах Цельсия по-прежнему рекомендуется для полотенец, постельного белья или вещей, требующих более тщательной очистки, тогда как одежду, которую носят ежедневно, можно эффективно постирать и при 30 или 40 градусах Цельсия, если она не слишком загрязнена", - уверяет издание.

Что означает символ руки в тазу?

Он обозначает программу, предназначенную для вещей, требующих очень деликатной стирки. Поэтому, насколько это возможно, такой режим имитирует движения ручной стирки.

"Эта программа рекомендуется для одежды из деликатных материалов, которая не выдерживает обычного цикла стирки. Барабан выполняет медленные и прерывистые движения, температура воды понижена, а отжим ограничен или полностью исключен. Важно различать символ на стиральной машине и символ на этикетке одежды. Если на этикетке изделия указана исключительно ручная стирка, производитель рекомендует не класть его в стиральную машину, даже если у прибора есть программа с таким названием", - советуют в материале.

Другие советы экспертов

Ранее специалисты объяснили, сколько времени выстиранное белье может лежать в стиральной машине. В частности, они рекомендуют убедиться, что звуковой сигнал или звонок в конце цикла включен, чтобы он напоминал вам, когда пришло время переложить белье в сушилку.

Также сообщалось, что люди начали заворачивать ключи от автомобиля в алюминиевую фольгу как простой способ дополнительной защиты от беспроводных технологий, используемых в повседневных устройствах. По словам экспертов, в таком случае важно, чтобы ключ был плотно обмотан и не имел открытых мест, через которые сигнал мог бы просочиться.

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