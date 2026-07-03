Стиральная машина начала вонять: как избавиться от проблемы летом

Летом обычно чаще стирают, а влажность воздуха при это заметно повышена. Стиральная машина просто-напросто не успевает нормально просохнуть и появляется плесень. Как этого избежать?

В жаркое время года многие замечают, что стиральная машина приобретает затхлый или плесневелый запах. Причина кроется не только в высокой температуре воздуха, но и в повышенной влажности, а также в более интенсивном использовании техники. Если не принять меры, неприятный аромат может перейти и на только что выстиранную одежду.

Как пишет Southern Living, теплый и влажный воздух создает идеальные условия для размножения плесени, грибка и бактерий. Внутри стиральной машины после каждой стирки остается влага, а летом она испаряется гораздо медленнее, из-за чего микроорганизмы начинают активно развиваться.

Кроме того летом одежду приходится менять чаще из-за жары, занятий спортом, отдыха на природе или у воды. Если машина работает практически ежедневно, она не успевает полностью просохнуть между циклами, что способствует появлению неприятного запаха.

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Не забывайте также, что купальники, спортивная форма, полотенца и другие мокрые вещи нередко попадают в барабан сразу после использования. Если они долго остаются внутри, сырость становится благоприятной средой для появления плесени.

Как избавиться от неприятного хапаха в стиральной машинке - правила

Чтобы стиральная машина оставалась чистой и не источала неприятный аромат, достаточно соблюдать несколько простых правил:

после каждой стирки оставляйте дверцу или крышку открытой хотя бы на час, чтобы барабан хорошо просох;

проветривайте помещение, где находится стиральная машина, не закрывая дверь и обеспечивая циркуляцию воздуха;

не оставляйте мокрое белье внутри на длительное время – лучше достать его сразу после окончания программы;

регулярно протирайте резиновый уплотнитель сухой тканью. Если появились следы плесени, используйте белый уксус;

периодически запускайте пустую стирку на высокой температуре с белым уксусом вместо моющего средства или применяйте специальное средство для очистки стиральных машин;

перед стиркой ополаскивайте купальники и сильно загрязненную влажную одежду, а затем дайте ей немного подсохнуть.

Эти простые рекомендации помогут предотвратить появление плесени, избавиться от затхлого запаха и сохранить свежесть белья даже в самые жаркие летние дни.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал о лайфхаке, как вернуть белым вещам свежесть.

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