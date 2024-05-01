Преподаватель Йельского университета посоветовала относиться к себе снисходительнее.

Считается, что уверенность в себе является важной составляющей успеха. Для того, чтобы не ломать в себе собственноручно уверенность, не следует использовать по отношению к себе разрушительные, токсичные фразы.

О том, что не стоит говорить себе, поделилась преподаватель Йельского университета, доктор философии Эмма Сеппяля в статье для CNBC. По ее словам, в частности, не следует использовать фразу "я не такой хороший, как они". Эксперт посоветовала не искать в себе слабые стороны, а наоборот - выявить свои "фишки".

Доктор также отметила, что не следует себя унижать за ошибки. Сеппяля подчеркнула, что стоит забыть фразу "я не могу поверить, что я это сделал, я такой глупый". Эксперт подчеркнула, что надо снисходительнее относиться к себе, поскольку успех невозможен без ошибок.

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Люди, которые добились успеха, также не говорят себе таких слов:

"Я такой неудачник". Доктор не советует так себя "клеймить". Стоит воспринимать неудачи как возможность научиться что-то делать лучше;

Доктор не советует так себя "клеймить". Стоит воспринимать неудачи как возможность научиться что-то делать лучше; "Я никогда не смогу этого получить. Зачем беспокоиться?" Эксперт подчеркнула, что человек до старости может учиться чему-то новому, главное не опускать руки и больше заниматься тем делом, в котором есть желание добиться высот;

Эксперт подчеркнула, что человек до старости может учиться чему-то новому, главное не опускать руки и больше заниматься тем делом, в котором есть желание добиться высот; "Я недостаточно хорош" Преподаватель предупредила, что это очень деструктивная для человека фраза.

По сведениям ученых, из-за такого отношения к себе у человека может возникнуть депрессия, его может мучить тревога.

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