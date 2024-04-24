Обиженным людям трудно кому-либо доверять, отметили эксперты.

Есть четкие признаки неуважения, и маркеры, которые могут дать понять, что мужчина глубоко обижен женщиной.

Об обиде могут свидетельствовать некоторые внешние проявления - например, человек больше не проявляет интерес к тому, чем увлекался, активно взялся совершенствовать себя, стал мене социально активным или же наоборот - социальная активность повысилась, начинает обороняться, даже когда на него не нападают - демонстрирует враждебное поведение, сарказм пишет HackSpirit. По сведениям экспертов, глубокая обида может иметь последствия, которые серьезно влияют на внутренний мир человека.

Как понять, что человек обижен - внутренние проявления:

мужчина может иначе видеть себя, например, обращать внимание на свои слабые стороны, сомневаться в себе;

ему трудно кому-то довериться;

он очень цинично относится к отношениям.

Кроме того, глубоко раненый человек может быть эмоционально отстраненным.

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