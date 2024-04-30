Наделенные уверенностью в себе люди, в частности, умеют искренне хвалить других.

Люди часто интересуются, как правильно жить и быть уверенными в себе. Психологи утверждают, что есть фразы, которые используют уверенные в себе личности.

Тот, кто не сомневается в себе, в частности, употребляет две такие фразы - "я положительно отношусь к этому" и "я прошу прощения", говорится в статье HackSpirit. Первая фраза свидетельствует, что наделенный уверенностью человек способен признать свои минусы, а вторая - о том, что человек верит в собственные силы и силы тех, кто его окружает.

По мнению экспертов, вербальные признаки уверенности в себе такие:

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"ты супер" - люди, которые уверены в себе, умеют искренне хвалить других;

"выслушай меня" - уверенный человек напористый и экспрессивный;

"с уважением не согласен" - они не промолчат, если что-то считают неправильным;

"нет" - умеют отказывать.

Кроме того, уверенный человек способен изысканно принимать хорошие слова и говорить за них "спасибо".

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