Люди часто интересуются, как правильно жить и быть уверенными в себе. Психологи утверждают, что есть фразы, которые используют уверенные в себе личности.
Тот, кто не сомневается в себе, в частности, употребляет две такие фразы - "я положительно отношусь к этому" и "я прошу прощения", говорится в статье HackSpirit. Первая фраза свидетельствует, что наделенный уверенностью человек способен признать свои минусы, а вторая - о том, что человек верит в собственные силы и силы тех, кто его окружает.
По мнению экспертов, вербальные признаки уверенности в себе такие:
- "ты супер" - люди, которые уверены в себе, умеют искренне хвалить других;
- "выслушай меня" - уверенный человек напористый и экспрессивный;
- "с уважением не согласен" - они не промолчат, если что-то считают неправильным;
- "нет" - умеют отказывать.
Кроме того, уверенный человек способен изысканно принимать хорошие слова и говорить за них "спасибо".
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