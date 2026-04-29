Как легко почистить чеснок: журналистка рассказала о трюке, который реально работает

Чистка чеснока бывает довольно неприятной, особенно если нужно не один, а несколько зубчиков: пальцы становятся липкими, к ним прилипает кожица, от которой трудно избавиться. Журналистка Крис Осборн в статье для Simply Recipes описала, как это можно легко сделать с помощью микроволновки, отметив, что она проверила этот трюк собственноручно.

Автор советует разделить головку на отдельные зубчики, разогреть их в микроволновой печи в течение 10–20 секунд. При необходимости дать им немного остыть, а затем сжать или потереть каждый зубчик между пальцами. Кожица должна легко соскользнуть.

"Я проверила это во время приготовления болоньезе. Я разогрела четыре зубчика (именно столько, сколько было указано в рецепте) примерно в течение 10 секунд в микроволновой печи мощностью 1200 Вт. Мне не пришлось ждать, пока они остынут, потому что с ними было легко работать. Кожица с трех из четырех зубчиков снималась без усилий и чисто, без бумажных кусочков, прилипших к пальцам или разделочной доске", – поделилась опытом Осборн.

По ее словам, четвертый зубчик, который оказался "более упрямым", она положила еще на несколько секунд в микроволновую печь. После этого кожуру с него удалось снять легче, но все равно не так легко, как с трех других.

"Думаю, некоторые зубчики будут такими независимо от способа чистки", – предположила журналистка.

Она уверена, что если ей в будущем придется чистить большую партию зубчиков чеснока, она снова воспользуется этим методом.

"Для 1-2 зубчиков я использую свой обычный метод "раздавливания" – нажимаю на них плоской стороной ножа, чтобы ослабить кожицу. Для чего-то большего, особенно когда готовлю много, этот трюк того стоит", – отметила автор.

Если вы решите попробовать этот метод, она советует начать с малой мощности в микроволновке и при необходимости добавлять по несколько секунд. Также имеет значение возраст чеснока: молодые зубчики, как правило, чистятся лучше, чем старые, которые уже сильно высохли.

"Стоит также отметить, что тепло немного смягчит остроту чеснока. В болоньезе, супе, рагу вы, вероятно, не заметите разницы. Если вы готовите что-то, где именно острый вкус является центральным элементом, лучше использовать другой метод", – предупредила Осборн.

Если у вас нет микроволновой печи, автор советует попробовать метод встряхивания в банке. Для этого нужно поместить зубчики в банку, закрыть ее и встряхнуть, чтобы кожица от трения размягчилась (это лучше всего работает с более крупными зубчиками).

Ранее УНИАН писал, безопасно ли есть проросший чеснок. Отмечалось, что такой продукт безопасен, но есть нюансы, которые стоит учесть. В частности, разработчик рецептов Кэти Розенхаус советовала не употреблять в пищу зеленый росток, который имеет горький вкус. Для этого, по ее словам, его нужно удалять ножом, разрезав зубчик вдоль.

Вас также могут заинтересовать новости: