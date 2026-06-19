Помогает ли сода прочистить слив: сантехники дали неожиданный ответ

Для начала эксперты советуют попробовать вантуз.

Существует множество домашних способов очистки с использованием пищевой соды и уксуса, однако возникает вопрос: помогают ли они при засорении слива? На этот вопрос ответили два профессиональных сантехника для Southern Living.

Может ли пищевая сода прочистить канализацию?

Специалисты говорят, что эффективность пищевой соды в борьбе с предметами, застрявшими в раковинах, составляет 50 на 50.

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"Пищевая сода и уксус могут помочь при лёгких засорах, например, вызванных мылом или поверхностными органическими веществами, но это средство не сработает в случае большинства проблем со сливом. Химическая реакция сопровождается шипением, но этого недостаточно, чтобы разорвать клубки волос и скопления жира", - объясняет Уоррен Страуд, владелец и основатель компании Plumbing Outfitters.

В то же время определить, является ли засор лёгким, можно по потоку воды. Если она медленно стекает из раковины или вы слышите булькающие звуки, то засор лёгкий, и вы можете попробовать устранить его с помощью пищевой соды.

Как прочистить слив с помощью пищевой соды?

Чтобы прочистить слив с помощью пищевой соды, её нужно смешать с уксусом, чтобы произошла химическая реакция. По словам Страуда, этим методом можно безопасно воспользоваться, чтобы самостоятельно попытаться растворить засор.

Насыпьте в слив одну чашку пищевой соды, а затем влейте одну чашку уксуса. Вы должны увидеть и услышать реакцию, сопровождающуюся шипением.

Оставьте смесь действовать не менее чем на 30 минут.

Промойте раствор горячей водой, но не кипящей.

Президент компании Ben's ProServ Т. Дж. Лаури подчеркнул, что если вы попробовали этот метод и кажется, что он помог, но не полностью устранил засор, то можно повторить процесс еще раз, чтобы проверить, удастся ли вам устранить скопление.

Другие способы прочистки сливных труб

Если засор не устраняется, у вас есть два варианта - остановиться и вызвать профессионального сантехника или попробовать более эффективный инструмент для сложных засоров.

"Для более плотных засоров лучшим вариантом является использование инструмента. Сначала попробуйте вантуз. Вантузы, конечно, предназначены для унитазов, но они также могут помочь в раковинах и ваннах. Сила всасывания часто позволяет расшатать засор и протолкнуть его дальше", - заверил Лаури.

Однако если вантуз не помогает, его следующий совет - попробовать шнек или трубоочиститель.

"Этот инструмент специально разработан для того, чтобы физически проникнуть в трубу и либо измельчить мусор, либо зацепиться за такие вещи, как волосы, чтобы извлечь засор", - подчеркнул эксперт.

Когда следует обратиться к специалисту

По словам специалистов, если вы дошли до того, что ни пищевая сода, ни более мощные средства не помогают, то стоит обратиться к мастеру.

"Мой лучший совет: если не получилось с первого раза, остановитесь и позвоните кому-нибудь. Повторные попытки самостоятельно устранить засор могут затолкнуть его еще глубже в трубы, что приведет к дорогостоящему ремонту", - предупредил Страуд.

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