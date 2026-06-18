Чем отмыть стекло духовки: эффективный способ с использованием кухонных продуктов

Перед чисткой убедитесь, что духовка выключена и полностью остыла.

Стекло духовки имеет свойство сохранять каждое пятно, брызги и припеченные капли, от которых трудно избавиться. В частности, использование абразивных средств или агрессивных моющих средств может принести больше вреда, чем пользы. Об этом пишет Martha Stewart.

Как безопасно удалить пятна с помощью кухонных продуктов?

Как отметила эксперт по уборке Алисия Соколовски, для безопасного и высокоэффективного самостоятельного удаления стойких пятен со стекла духовки можно воспользоваться продуктами, которые всегда есть на кухне.

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"Это хорошо работает на прижженных остатках пищи, жире и коричневых или черных пятнах, что делает это средство идеальным для безопасной регулярной глубокой очистки. Мягкие абразивные свойства пищевой соды помогают расщеплять обуглившиеся остатки, не царапая стекло духовки", - объяснила она.

Для этого вам нужно смешать две столовые ложки пищевой соды с небольшим количеством тёплой воды. Затем нанести пасту из пищевой соды на внутреннюю поверхность стекла духовки и оставить на 10-15 минут.

"Аккуратно вытрите и соскребите пасту с помощью салфеток из микрофибры, мягких губок и пластикового или силиконового скребка. Никогда не используйте металлические средства для чистки, поскольку они могут легко поцарапать стекло. Промойте чистой водой, а затем вытрите насухо сухой салфеткой из микрофибры", - добавили в материале.

В то же время для очень стойких, темных или давно запущенных пятен Соколовские советуют добавить в смесь уксус.

"Это мощный домашний метод очистки, который усиливает эффективность пищевой соды. Уксус вступает в реакцию с пищевой содой, помогая размягчить и отслоить стойкие отложения, благодаря чему их легче быстро вытереть", - отметила эксперт.

Советы по безопасности при чистке загрязнённого стекла духовки

При работе с дверцей духовки следует соблюдать определенные меры безопасности. Стоит помнить, что духовку можно чистить только после того, как она полностью остынет.

"Перед чисткой убедитесь, что духовка выключена и полностью остыла. Чистка горячего стекла может привести к ожогам или трещинам из-за температурного шока", - предупредила Соколовски.

Также она советует надевать резиновые или нитриловые перчатки, чтобы предотвратить раздражение кожи, а также открывать окна или включать кухонную вытяжку до, во время и еще некоторое время после чистки.

"Уксус и магазинное средство для чистки духовки могут выделять сильные пары, которые могут раздражать легкие или глаза", - сказала эксперт.

Другие советы экспертов

Ранее эксперты рассказали, как избавиться от стойких пятен от травы на одежде. В таком случае вам помогут дистиллированный белый уксус, пищевая сода и перекись водорода или кислородный отбеливатель.

Также мастер объяснил, как избавиться от плесени на силиконовом герметике. В частности, белый уксус является естественным и эффективным средством для удаления плесени благодаря своим кислым свойствам.

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