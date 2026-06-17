Как сохранить бананы свежими летом: эксперты поделились простой кухонной хитростью

Самое главное правило заключается в том, что даже летом не следует класть банан в холодильник.

Летом банан может потемнеть за считанные минуты, однако благодаря небольшой кухонной хитрости он может оставаться свежим гораздо дольше. Об этом пишет Startlap.hu.

Банан - один из самых популярных фруктов в течение всего года, ведь он прекрасно подходит на завтрак, в смузи, выпечку, перед тренировкой, а также в качестве быстрого и сытного перекуса.

"У него есть только один большой недостаток: он очень быстро созревает, а летом особенно быстро темнеет и размягчается. Жара, перепады температуры и неправильное хранение могут испортить гроздь за несколько дней, хотя с помощью нескольких простых приемов можно гораздо дольше сохранить его в хорошем состоянии", - утверждается в материале.

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Повара и эксперты по продуктам питания считают, что самое главное правило заключается в том, что даже летом не следует класть банан в холодильник. Лучшим решением является хранение при комнатной температуре и обертывание плодоножки небольшим кусочком пленки или алюминиевой фольги.

Как отметил шеф-повар Дани Гарсия, банан лучше всего сохраняет свой вкус и консистенцию, когда созревает естественным образом при комнатной температуре. Поэтому в идеале его следует размещать в месте со стабильной температурой от 10 до 20 градусов, где он не подвергается прямому воздействию тепла или сквозняков.

"Холодильник представляет проблему, поскольку холод может изменить цвет кожуры: банан снаружи может быстрее потемнеть, тогда как внутри он не обязательно продолжает созревать. Это не означает, что хранить бананы в холодильнике запрещено во всех случаях, но это не лучший вариант, если мы хотим, чтобы фрукт созревал красиво и равномерно", - объясняет издание.

Также летом очень важно, чтобы банан не попадал под палящее солнце, рядом с радиатором, духовкой или другими источниками тепла. В частности, сильная жара может "сварить" фрукты, а сквозняк также может ускорить их порчу и привести к потере блеска кожуры.

Немного пленки на стебле - и банан продержится дольше

Самый простой способ - обернуть стебель банановой грозди небольшим количеством пищевой пленки или алюминиевой фольги. Как отметил шеф-повар Жорди Круз, это помогает замедлить процесс созревания, ведь уменьшает контакт фруктов с кислородом.

"Созревание бананов также может ускориться, если положить их рядом с фруктами, выделяющими этилен. К таким относятся, например, яблоки, груши, манго, папайя, авокадо и киви. Если бананы находятся рядом с ними, они могут быстрее размякнуть и потемнеть. Поэтому их стоит хранить отдельно, особенно если мы пока не хотим, чтобы они быстро созрели. Если же, наоборот, цель заключается именно в том, чтобы банан быстрее размягчился, то, положив его рядом с яблоком или авокадо, можно действительно ускорить этот процесс", - заверили в материале.

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