Ковер станет как новый: специалисты рассказали, как удалить грязь и неприятные запахи

Ковер очень быстро пачкается, если по нему ходить.

Остатки с обуви, от домашних животных и кожных жиров могут приводить к прилипанию грязи, мусора и шерсти животных к коврам, что со временем накапливается. Однако от этих пятен можно легко избавиться с помощью пищевой соды и перекиси водорода. Об этом пишет Southern Living.

"Пищевая сода поглощает жир и влагу, помогает отделить грязь, вызывающую пятна, и устраняет неприятные запахи. Перекись водорода окисляет и разрушает химические связи, придающие пятнам цвет", - отмечается в материале.

Как часто чистить ковры с помощью пищевой соды и перекиси водорода?

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Такое средство для чистки ковров не предназначено для еженедельного использования, поэтому его следует применять только по мере необходимости. Несмотря на то, что пищевую соду можно безопасно использовать на коврах чаще, например, для ежемесячного устранения неприятных запахов, перекись водорода следует применять на коврах более осторожно, ведь со временем он может вызвать выцветание или ослабить волокна ковра.

Что вам понадобится?

пылесос;

пищевая сода;

перекись водорода;

миска или пульверизатор;

мягкая щетка или губка;

чистые белые тряпки.

Как почистить ковер с помощью пищевой соды и перекиси водорода?

Перед чисткой пропылесосьте участок, чтобы удалить любую сыпучую грязь и мусор. В миске или пульверизаторе смешайте по 1/2 чашки пищевой соды и перекиси водорода с 1 чашкой воды. Затем проверьте смесь на незаметном участке ковра; не используйте её, если заметите выцветание или вымывание красок.

"Слегка распылите раствор на ковер или нанесите смесь на пятно с помощью губки или мягкой щетки. Ковер должен быть влажным, но не промокшим. Оставьте на 10 минут. Чистой тряпкой осторожно промокните участок, не трите, чтобы не повредить волокна ковра. Удалите пищевую соду влажной тряпкой. Дайте участку полностью высохнуть и пропылесосьте", - рекомендуют в материале.

Советы, как дольше сохранить ковер чистым

Специалисты советуют положить коврик или подстилку у всех входов в дом и не ходить в обуви внутри, ведь она может разносить жир, грязь и другие загрязнения по всему дому.

"Отдельные коврики помогут защитить зоны с интенсивным движением от износа, выцветания или потемнения со временем", - заверили в публикации.

Также стоит сразу убирать пролитые жидкости, чтобы они не успели впитаться в ковер. Промокайте мокрые пятна, а не трите их, а крошки и грязь, которые могут оказывать абразивное воздействие и ослаблять волокна, убирайте пылесосом, ведь они могут въесться в ковер и оставить липкий налет, если их долго не убирать.

Другие советы экспертов

Ранее эксперты объяснили, как избавиться от стойких пятен от травы на одежде. По их словам, для этого вам понадобятся пятновыводитель на основе ферментов или стиральный порошок, дистиллированный белый уксус, пищевая сода и перекись водорода или кислородный отбеливатель.

Также специалисты рассказали, как очистить сильно загрязненную брусчатку. Отмечается, что бетонная брусчатка, как правило, прочнее многих природных камней и чаще всего выдерживает более интенсивные методы очистки.

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