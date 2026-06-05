Как почистить стеклянную дверцу духовки: эксперты назвали простые способы, которые работают

Такие методы являются эффективными и действенными.

Чистка стеклянных дверц духовки не должна быть сложной задачей, если вы знаете о действенных методах. В частности, эксперты рассказали для martha stewart о хитростях и любимых способах очистки таких предметов.

Необходимые материалы:

пищевая сода;

белый уксус;

средство для мытья посуды;

вода;

перчатки;

салфетки из микрофибры;

небольшая миска;

распылитель;

щетка или гибкая лопатка;

пластиковый скребок (при необходимости);

опционально: магазинное средство для чистки духовки.

Как почистить стекло духовки с помощью пищевой соды и уксуса?

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Этот метод является любимым среди экспертов. Эксперт по виртуальной бытовой технике в Frontdoor Гаррет Бергстром рекомендует следующие шаги при чистке стекла духовки с помощью пищевой соды и уксуса:

Сначала приготовьте смесь, смешав пищевую соду и воду в маленькой миске. Используйте пропорцию 3 части пищевой соды на 1 часть воды.

Наденьте перчатки. Затем нанесите смесь на стекло духовки и оставьте на 25–30 минут.

После того, как смесь постояла и высохла, смешайте в равных пропорциях воду и белый уксус и перелейте раствор в пульверизатор.

Распылите раствор на смесь. Она начнет пузыриться - это нормальная реакция.

Смочите микрофибровую салфетку теплой водой и протрите стекло. Протирайте круговыми движениями, чтобы удалить всю смесь из пищевой соды.

После того, как паста будет удалена, остатки грязи можно соскрести пластиковым скребком. Прижмите край скребка к стеклу, слегка наклоните его, а затем осторожно проведите широким краем по грязи.

Как почистить стекло духовки с помощью средства для мытья посуды?

Моющее средство для посуды - универсальный помощник в быту. Благодаря своему мягкому составу оно практически не несет риска при использовании для чистки многих бытовых приборов и поверхностей, в частности стекла духовки.

"Использование только мягких, неабразивных материалов предотвращает появление царапин на стекле, которые часто ускоряют накопление жира и затрудняют дальнейшую уборку", - объяснила эксперт по маркетингу продукции компании ZLINE Kitchen and Bath Нина Макбет.

Для чистки стекла духовки она советует использовать щетку с мягкой щетиной или салфетку из микрофибры с небольшим количеством моющего средства для посуды и воды, что может быть столь же эффективным, как и другие методы.

"Этот деликатный подход гарантирует, что на стекле не останется царапин, но при этом будут устранены даже самые стойкие загрязнения", - заверила она.

Как почистить стекло духовки с помощью уксуса

Обычный белый уксус сам по себе может оказаться эффективным для удаления жира и грязи со стекла духовки. Макбет советует следующие простые шаги для очистки стекла с помощью уксуса:

Смешайте в пульверизаторе равные части белого уксуса и воды. Обильно опрыскайте этим раствором стекло.

Используйте салфетку из микрофибры, чтобы вытереть остатки пищи. Кислотность уксуса должна помочь эффективно растворить жир.

Повторите процедуру, если это необходимо. Для особо стойких пятен посыпьте стекло небольшим количеством пищевой соды после распыления уксусного раствора.

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