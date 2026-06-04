Авокадо в микроволновке: работает ли популярный лайфхак и в чем его недостаток

Нахождение авокадо в микроволновке может смягчить плод благодаря быстрому нагреву изнутри.

В жизни бывают ситуации, когда вам срочно нужен спелый авокадо, а тот, что есть под рукой, еще не созрел. Поэтому метод с использованием микроволновки стал популярным способом ускорить созревание авокадо и избежать лишней поездки в магазин. Об этом пишет martha stewart.

Действительно ли микроволновая печь помогает авокадо созревать?

В сети всегда много советов по созреванию продуктов, и нагревание авокадо в микроволновке - один из тех, которые часто неправильно понимают.

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"На самом деле нагревание авокадо в микроволновке не способствует его созреванию. Естественное созревание - это процесс, происходящий под воздействием гормонов и ферментов и в значительной степени регулируемый этиленом, который со временем постепенно изменяет текстуру, вкус и аромат фрукта", - объясняет доцент кафедры пищевых наук Университета Пердью Деандре Смит.

По ее словам, во время естественного созревания ферменты, такие как полигалактуроназа и пектинметилестераза, расщепляют компоненты клеточной стенки, создавая кремовую текстуру, которую люди ассоциируют со спелыми авокадо.

"Вкусовые соединения и летучие ароматические вещества также развиваются постепенно", - подчеркнула она.

Однако пребывание авокадо в микроволновке может смягчить плод благодаря быстрому внутреннему нагреванию.

Как размягчить авокадо в микроволновке?

Нагревание в микроволновке смягчает ткань авокадо с помощью тепла, подобно нагреванию картофеля или батата, отметил ученый-пищевик и консультант по вопросам питания Брайан Квок Ле.

Более мягкая текстура может облегчить использование авокадо в соусах и гуакамоле, особенно когда естественный вкус не является обязательным для блюда.

Пошаговый метод размягчения авокадо в микроволновке:

Шаг 1: Разрежьте авокадо пополам и удалите косточку.

Шаг 2: Оберните половинки неплотно влажным бумажным полотенцем или пищевой пленкой.

Шаг 3: Нагревайте в микроволновке на низкой или средней мощности короткими интервалами, примерно по 15-30 секунд за раз.

Шаг 4: Проверяйте консистенцию между интервалами.

Шаг 5: Дайте авокадо остыть в течение минуты-двух перед использованием.

Как микроволновая печь влияет на авокадо?

Нагревание в микроволновке может повлиять на вкус и консистенцию авокадо, изменяя некоторые из самых тонких молекул вкуса плода. Такой метод также не создает вкуса созревшего авокадо, отметил Ле.

"Маслянистый вкус, свойственный естественно созревшим авокадо, развивается во время медленного ферментативного созревания, а не под воздействием быстрого нагрева", - подчеркнул он.

Кроме того, текстура может заметно измениться.

"Авокадо, размягченное в микроволновке, часто становится неравномерно мягким, кашеобразным, резиновым, водянистым или маслянистым, поскольку тепло нарушает микроструктуру авокадо и клетки, содержащие масло", - подчеркнула Смит.

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