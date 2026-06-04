Почему не следует устанавливать на кондиционере 26 градусов: мастер предостерег от ошибки

По словам эксперта, даже при правильных настройках устройство не будет работать должным образом, если внутри скапливаются пыль, грязь, плесень и бактерии.

Летом во время жары многие автоматически устанавливают кондиционер на 26 градусов, ведь считают, что это золотая середина между очень холодным и теплым воздухом. В то же время опытный мастер по обслуживанию кондиционеров говорит, что это не обязательно лучший выбор ни для вашего кошелька, ни для комфорта. Об этом пишет Nok Lapja.

26 градусов - это неэкономичная настройка

По словам специалистов, кондиционер работает наиболее эффективно, когда температура установлена в диапазоне 24-25 градусов. В таком диапазоне он быстрее охлаждает помещение, работая более экономично.

Видео дня

Эксперты говорят, что настройка на один градус ниже или выше может означать экономию энергии на 5-10%, что к концу лета может ощутимо сказаться на счете за электроэнергию.

Это также имеет значение для нашего здоровья

Правильная температура важна не только с точки зрения энергопотребления. В помещениях, настроенных на слишком высокую температуру, может быть повышенная влажность, которая способствует размножению бактерий и плесени.

Это может представлять проблему для тех, кто страдает хроническими заболеваниями дыхательных путей, например, астмой или аллергией.

Специалисты уверяют, что температура 24-25 градусов может создать более комфортные и здоровые условия в помещении в летние месяцы.

Чистка кондиционера не менее важна

Даже при правильных настройках устройство не будет работать хорошо, если внутри скапливаются пыль, грязь, плесень и бактерии. Регулярная чистка не только улучшает качество воздуха, но и может продлить срок эксплуатации устройства.

Эксперты советуют время от времени проверять и чистить фильтры, а также легкодоступные части.

Как следует чистить кондиционер:

Выключите прибор и отключите его от электросети.

Извлеките и очистите воздушный фильтр.

Протрите внешнюю поверхность внутреннего блока.

Осторожно удалите пыль с доступных внутренних частей.

Проверьте слив конденсата.

После очистки установите детали на место и проверьте работу прибора.

Однако более тщательную очистку и обслуживание наружного блока все же лучше поручить специалисту.

Другие советы экспертов

Ранее специалист объяснил, как привлечь светлячков в свой сад, чтобы лето стало волшебным. Известно, что светлячки не только милы и приятны на вид, но и очень полезны. Их личинки питаются улитками, слизнями и разнообразными насекомыми с мягким телом, которые иначе могли бы повредить растения.

Также эксперты ответили, почему в ванной пахнет канализацией и как убрать этот запах. По их словам, в случае легких отложений стоит попробовать прочистить слив и промыть его горячей водой.

Вас также могут заинтересовать новости: