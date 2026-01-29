Как отмыть духовку без усилий: эксперты советуют одно простое средство

Оказывается, отмыть духовку помогут обычные таблетки для посудомойки.

Пожалуй, мало найдется людей, которые могут назвать мытье духовки своим любимым занятием. Поэтому со временем в духовках слой за слоем накапливаются жир и нагар. Не исключено, что археологи могли бы найти в этих слоях остатки приготовленных за последнее время блюд. А все, кто хоть раз задумывался, как очистить духовку от застарелого жира, и пытался привести духовку в порядок знают, что стойкие коричневые пятна не поддаются традиционным методам очистки.

Во-первых, мыть духовку - это просто неудобно. А во-вторых, пятна трудно удаляются, поскольку пригоревший жир под воздействием высоких температур превращается в твердый и нерастворимый нагар. А большинство обычных чистящих средств становятся бесполезными.

Но чистить духовку все-таки нужно, если ею планируется пользоваться. Ведь остатки жира при нагревании выделяют неприятный запах и это может испортить даже мясные блюда, не говоря про нежные бисквиты.

Видео дня

Эксперты рассказали, чем отмыть духовку от жира и нагара

Клинеры из Paul's Cleaning, которые точно знают, как очистить духовку от жира, рассказали Express о достаточно простом, но эффективном методе борьбы с застарелыми пятнами внутри духовки. Оказывается, с ними можно справиться при помощи парочки таблеток для посудомоечной машины. Их создавали для отмывания слабых, средних и сложных загрязнений на посуде и использовании в посудомойках. Но подходят они и для других задач, в том числе и для генеральной уборки в отдельно взятой духовке.

Эксперты объясняют действие таблеток для посудомоечной машины наличием ферментов и поверхностно-активных веществ (ПАРов), которые могут воздействовать на пригоревший жир. Также таблетки содержат щелочные компоненты, а щелочь вступает в реакцию с жиром и пригоревшими остатками на стенках духовки, которые имеют кислотную среду.

Как убрать жир с духовки – пошаговая инструкция

Таблетки для посудомоечной машины отличаются тем, что расщепляют пятна без лишних усилий. Именно поэтому их удобно использовать для мытья духовки: не придется тратить много усилий на оттирание пригоревших пятен жира.

Эксперты рекомендуют действовать следующим образом:

Сперва следует достать решетки, противни и все съемные части из духовки. Их нужно замочить в подходящем тазу или даже в ванной в горячей воде, в которой растворена одна таблетка для посудомоечной машины.

Еще одну таблетку можно растворить в небольшом количестве воды или даже сделать из нее пасту, чтобы очистить внутренние поверхности духовки.

Когда раствор или паста нанесены на стенки духовки, им нужно дать подействовать пять-десять минут, чтобы эффективно растворить жир.

Остатки средства можно смыть влажной тряпкой, лучше использовать микрофибру. При этом пятна должны легко отойти. Если у вас есть обычный столовый уксус, то можно развести небольшое количество в воде, и протереть этим раствором духовку. Так получится нейтрализовать средство и еще более эффективно смыть оставшиеся пятна.

После этого нужно помыть и высушить посуду, которая отмачивалась в растворе с таблеткой. А также протереть бумажными полотенцами внутреннюю поверхность духовки.

Вот и все, духовка после этого будет чистотой и блестящей. А для того, чтобы поддерживать ее в таком состоянии, можно использовать рукав для запекания. Он не даст жиру с блюд разбрызгиваться по стенкам, и духовка дольше останется чистой.

Вас также могут заинтересовать новости: