Для очистки дверцы вам понадобится всего одно натуральное средство и вода.

Почистить дверцу духовки может быть одним из самых неприятных дел, ведь жирные пятна могут въедаться в поверхность, однако ее можно сделать снова блестящей, если использовать только одно средство, пишет Express.

Несмотря на то, что белый уксус и пищевая сода являются популярными натуральными продуктами, они не лучше всего подойдут для чистки духовки, ведь они недостаточно сильные, чтобы убрать жирные пятна.

В то же время эксперт по экоуборке Кэтрин Ренч рассказала, что стиральная сода является высокоэффективным и естественным средством удаления жира из духового шкафа.

Видео дня

"Преимущество использования соды для чистки духовки заключается в том, что при этом не выделяются вредные химические вещества. Это делает ее гораздо более безопасной для здоровья, чем коммерческие средства для чистки духовок, особенно если вы страдаете аллергией или респираторными заболеваниями, или имеете рядом маленьких детей", - объяснила Ренч.

По ее словам, стиральная сода является высокощелочным веществом, что свидетельствует о том, что она может расщеплять и растворять кислые пятна, такие как жир, масло, пригоревшие частицы пищи, а также жир. Также сода размягчит запеченную грязь, поэтому вам не придется тратить много времени на оттирание дверцы духовки, чтобы избавиться от грязи.

Как почистить дверцу духовки стиральной содой

Для начала вам нужно взять пустую бутылку с пульверизатором, наполнить ее одной столовой ложкой стиральной соды и 500 мл теплой воды. Затем закрутите крышку на пульверизаторе и хорошо встряхните его, чтобы кристаллы соды растворились.

После чего используйте его как обычное средство для чистки поверхностей. Распылите средство на дверцу духовки, а затем протрите ее чистой тряпкой.

"Абразивная природа кристаллов соды должна облегчить процесс удаления пятен. Не используйте металлические или жесткие скребки, поскольку они могут поцарапать варочную поверхность. Вытирайте влажной тряпкой", - посоветовала Кэтрин.

Другие советы по ведению домашних дел

Ранее стало известно, как бороться с конденсатом на окнах. В частности эксперты в таком случае советуют использовать соль.

Также эксперты ответили, нужно ли добавлять кондиционер во время стирки. Отмечается, что те, кто регулярно пользуется кондиционером, говорят, что он делает одежду мягкой и приятно пахнущей, а также уменьшает складки и исключает статическое электричество.

Вас также могут заинтересовать новости: