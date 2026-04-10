Как мыть пол без разводов и липкости: профессиональные уборщики поделились своими методами

Есть несколько причин, по которым ваш пол может казаться грязным даже после мытья.

Если пол в вашем доме остается грязным даже после тщательной уборки, то эксперты рассказали для The Spruce, что делать, чтобы он был идеально чистым.

Почему мой пол все еще грязный после мытья?

По словам специалистов, есть несколько причин, почему ваш пол может казаться грязным после мытья. Одна из них заключается в том, что вы не помыли пол должным образом после использования швабры, говорит руководитель отдела качества в компании FreshSpace Cleaning Ронда Уилсон.

"Эти остатки моющего средства липкие, а к тому же они действуют как магнит для пыли, следов от обуви и шерсти. На следующий день кажется, будто вы вообще не убирали", - подчеркивает эксперт.

Также причина, по которой ваш пол может оставаться грязным после мытья, заключается в том, что во время уборки вы просто перемещали грязь с помощью швабры, говорит эксперт по уборке Роза Пикоса.

"Обычно это происходит, когда вода в швабре загрязняется, а вы продолжаете убирать, или вы используете слишком много моющего средства, думая, что так будет эффективнее", - отметила она.

Как правильно мыть пол?

Сначала подметите или пропылесосьте пол. Прежде чем браться за швабру, возьмите пылесос или веник, чтобы избавиться от грязи и подобного мусора, рекомендует Пикоса.

"Крошки и шерсть домашних животных не исчезают волшебным образом во время уборки мокрой шваброй. Вы просто будете тащить их за собой", - пояснила эксперт.

Также не стоит использовать слишком много моющего средства. Пикоса отметила, что в основном использует 1/8 стакана моющего средства.

"Вы хотите, чтобы пол блестел, а не был липким", - добавила она.

Кроме того, при необходимости меняйте воду. Если она выглядит мутной, ее стоит заменить. Также следует мыть пол по частям.

"Это не только помогает мне сосредоточиться, но и дает возможность убрать остатки грязи, прежде чем они высохнут", - посоветовала Пикоса.

Уилсон рекомендует дать полу высохнуть на воздухе, а именно для этого можно открыть окна или воспользоваться вентилятором.

3 совета по мытью пола

Мойте пол движениями в форме цифры "8"

По мнению Уилсон, это один из проверенных методов, который более эффективен, чем мытье по прямой линии, по нескольким причинам.

"Так вы охватываете большую площадь, легко добираетесь до углов, а руки гораздо меньше устают", - заверила она.

Не используйте паровые швабры

Если вы не моете плитку, то откажитесь от паровой швабры, ведь ее высокая температура может повредить пол.

Мойте пол часто

В целом рекомендуется подметать или пылесосить пол хотя бы раз в неделю, а затем мыть его.

Другие советы экспертов

Ранее эксперты объяснили, безопасно ли спать на новом постельном белье без стирки. В частности, перед первой стиркой нового постельного белья они советуют ознакомиться с инструкциями производителя.

Также эксперт рассказала, как легко очистить микроволновую печь от жира и налета. Отмечается, что для более стойких пятен следует воспользоваться другими природными средствами, которые есть в каждом доме.

