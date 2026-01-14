Это руководство для всех материалов и покрытий выручит в момент ремонта.

Любой, кто решался на ремонт, знает: красивые обои способны моментально преобразить комнату и добавить уют в пространство любых масштабов. Но если наклеить их неправильно, они быстро отвалятся, что во-первых, обидно, а во-вторых, смотреться будет ужасно.

Чтобы избежать таких казусов, надо понимать, как правильно клеить обои, чтобы они держались долго и надежно. В этом вам поможет простое руководство от УНИАН.

Как клеить бумажные обои

Прежде чем приступать к поклейке любых типов обоев, необходимо подготовить поверхность: стены должны быть ровными, чистыми и сухими. Все старые неровности лучше зашпаклевать, а участки с пылью или жиром – отмыть.

Видео дня

Когда клеите бумажные обои, главное – соблюдать инструкцию по нанесению клея: нанесите его на полотно с обратной стороны, подождите сколько нужно, и разгладьте аккуратно от центра к краям.

Также немаловажно следить за тем, чтобы клей не был слишком густым или жидким. Это существенный фактор не столько в вопросе удобства, сколько в том, как крепко приклеить обои.

Можно ли не снимать обои перед поклейкой новых

Если у вас в доме уже есть обои и вы не знаете, можно ли клеить обои на обои, то ответ зависит от того, что у вас на стенах сейчас. Бумажные старые слои лучше убрать, иначе новые могут отклеиться вместе со старыми. Флизелиновые или виниловые иногда можно клеить поверх старых, но сперва всё же надо проверить, насколько хорошо они сами держатся.

Как клеить флизелиновые обои

Флизелиновые обои клеят по-другому: клей наносят прямо на стену, а полотно прикладывают сверху. Так меньше шансов, что рисунок сместится, да и работа идёт быстрее, особенно на больших стенах.

При этом желательно разравнивать их от центра к краям, чтобы выгнать весь воздух наружу.

Если же по какой-то причине флизелин начал отпадать, смотрите рекомендации о том, что делать, если обои отходят от стены в конце этой статьи.

Как клеить виниловые обои

Для виниловых обоев нужно, чтобы клей хорошо схватывался: его наносят либо на стену, либо на полотно – для этого смотрите инструкцию – и разглаживают всё валиком или мягкой щёткой, чтобы не оставалось пузырьков с воздухом.

Если в инструкции о том, как правильно клеить обои написано, что клей надо наносить на полотно, то после этого лучше немного подождать и дать клею время впитаться.

Как клеить жидкие обои

Жидкие обои – это совсем другой материал и, соответственно, другая техника. Их смешивают с водой до однородной массы и наносят на стену шпателем.

Когда они высохнут, получится ровный слой без швов, и если вы подготовили поверхность правильно, то отваливаться ничего не будет.

Что делать, если обои отходят от стены

Если обои всё-таки отходят, возможно, вы неправильно использовали клей или плохо подготовили стену. Тогда лучше аккуратно снять полосу, нанести клей ещё раз и прижать.

Чтобы всё получилось хорошо, помните, что в первую очередь стены должны быть подготовлены. Также надо соблюдать время выдержки для пропитки полотен и аккуратно всё разглаживать. Тогда обои будут держаться долго и радовать глаз.

Вас также могут заинтересовать новости: