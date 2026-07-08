Сколько электроэнергии потребляет кондиционер за месяц: примерный расчет

В летние месяцы кондиционер может стать одним из самых главных потребителей электроэнергии в доме.

В жаркие летние месяцы многие используют кондиционеры, чтобы охладить свое жилье. Однако когда приходят счета за коммунальные услуги, владельцы кондиционеров часто сетуют на суммы в платежках.

Издание mediafax пишет, что кондиционер не работает постоянно на максимальной мощности. Модели с инверторной технологией постепенно снижают мощность после того, как в помещении достигается заданная температура.

При этом указанную на устройстве холодопроизводительность, например 3,5 кВт для модели с показателем продуктивности примерно 12 000 BTU, не следует путать с потребляемой от сети электроэнергией. Число BTU показывает, какую площадь способен охладить кондиционер. Чем выше этот показатель – тем большее пространство он способен обслужить.

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На этикетке европейского производителя отдельно указывают сезонную эффективность, выраженную в показателе SEER, и расчетное годовое потребление.

Сколько электроэнергии потребляет в месяц кондиционер мощностью 12 000 BTU

Для расчета возьмем кондиционер, который в среднем потребляет 0,8 кВт·ч за каждый час работы. Это ориентировочный сценарий для энергоэффективного кондиционера, используемого в помещении подходящего размера (35-50 м кв.).

Формула выглядит таким образом:

Средняя мощность кондиционера × количество часов × 30 дней

При действующем тарифе 4,32 гривни за 1 кВт·ч расходы будут следующими:

4 часа в день обойдутся примерно 415 гривень в месяц (96 кВт·ч);

8 часов в день - примерно 829 гривень в месяц (192 кВт·ч);

12 часов в день - примерно 1244 гривень в месяц (288 кВт·ч)

Исходя из той же логики, если прибор потребляет в среднем всего 0,5 кВт·ч в час, то при использовании в течение восьми часов в день это составит около 518 гривень в месяц (120 кВт·ч). Для 12 часов его работы в день месячный счет составит 778 гривень (180 кВт·ч)

Старый, недостаточно мощный прибор или прибор, используемый в плохо утепленном жилье, может потреблять в среднем 1,2 кВт·ч в час. При использовании в течение восьми часов в день расход составит примерно 288 кВт·ч в месяц, что увеличит сумму счета до 1244 гривень. Либо же 1866 гривень в месяц (432 кВт·ч), если он будет работать по 12 часов в сутки.

Это объясняется тем, что кондиционер, параметры которого недостаточны для помещения, будет работать практически непрерывно, потому что не сможет быстро охладить помещение до заданной температуры.

Однако следует отметить, что это усредненные расчеты. Как мы уже отмечали выше, современные кондиционеры после охлаждения помещения до заданной температуры обычно снижают мощность. Тогда как старые или более мощные модели в жаркую погоду расходуют значительно больше электроэнергии. Поэтому расходы могут отличаться в обе стороны.

Как экономить электроэнергию при кондиционере

Установка кондиционера на 18–20°C не охлаждает комнату мгновенно. Однако устройство будет работать дольше на высокой мощности, пытаясь достичь требуемой температуры. В большинстве жилых помещений температура 24–26°C обеспечивает оптимальный баланс между комфортом и энергопотреблением.

При этом во время работы кондиционера двери и окна должны оставаться закрытыми, а в комнатах, подверженных прямому воздействию солнечных лучей, следует опускать шторы или жалюзи.

Кроме того, загрязнённые фильтры, внешний блок, заблокированный посторонними предметами, и утечки хладагента могут снизить эффективность работы. Периодическая чистка фильтров и техническая проверка устройства позволяют избежать ненужной работы на высокой мощности.

Ранее УНИАН писал, какие настройки кондиционера позволяют экономить на счетах за электроэнергию.

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