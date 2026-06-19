Как почистить плинтусы, не наклоняясь и не стоя на коленях: эксперт назвала 4 простых способа

Эти средства обязательно должны быть у вас дома.

Уборка плинтусов часто требует ползания на руках и коленях, а это задача, которую мало кто хочет выполнять, однако, как пишет Марта Стюарт, есть более простые способы.

Воспользуйтесь удлиняемой шваброй

Один из самых простых способов удалить пыль с плинтусов - это инструмент, который у многих людей уже есть.

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"Один из моих любимых инструментов - это удлиняющаяся швабра. Не нужно становиться на колени, и вы можете легко вытирать пыль и чистить плинтусы, стоя", - заверила эксперт по уборке Ванесса Гарсия.

Отмечается, что длинная ручка позволяет легко продвигаться вдоль краев всей комнаты всего за несколько минут. Такой метод особенно полезен для больших домов, коридоров и лестничных клеток.

Двойная функция пылесоса

Во время уборки пылесосом стоит подумать о том, чтобы почистить и плинтусы.

"Еще один метод, который я очень люблю, - это использование пылесоса с удлиняющей насадкой. Он не только снимает пыль с плинтусов, но и убирает ее", - отметила Гарсия.

По сравнению с традиционным вытиранием пыли, во время которого частицы могут снова разлетаться по комнате, пылесос мгновенно убирает мусор. Гарсия называет такое решение "два в одном", ведь оно удаляет пыль, не давая ей осесть в других местах.

Используйте метлу

Обычная бытовая метла может не только подметать пол на кухне. Для этого вам нужно провести щетиной чистой метлы вдоль плинтусов, двигаясь по комнате. Длинная ручка позволяет удалять мусор, пыль и шерсть домашних животных, не наклоняясь и не становясь на колени, что делает её особенно полезной для длинных коридоров и больших жилых помещений.

Наденьте носки из микрофибры

Носки из микрофибры могут быть очень эффективны для чистки плинтусов. Для этого вам нужно надеть пару, предназначенную для уборки, распылить на плинтусы чистящее средство, а затем с помощью ноги в носке протереть их, не приседая.

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