В 1950-х годах Борис Поршнев провел официальное исследование.

Советский историк Борис Поршнев верил в то, что бродившие по горам Центральной Азии загадочные гигантские обезьяноподобные звери были пережившими ледниковый период неандертальцами, пишет iflscience.com.

Отмечается, что ученый был очарован сообщениями о "снежном человеке", и в последствии такая одержимость привела его к разработке этой сложной теории.

Как пишет издание, на протяжении столетий сообщения о "снежном человеке" поступали от людей, живущих в горной системе Центральной и Восточной Азии, включая Монголию, горы Алтая и Тянь-Шаня, Синьцзян, Ганьсу и Цинхай в Китае и Республику Тува в Сибири.

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В 1950-х годах Поршнев получил одобрение от Академии наук СССР на официальное исследование "снежного человека". В 1958 году он возглавил экспедицию на Памир в Таджикистане в сопровождении группы экспертов по фольклору, геологов и ботаников. Собрав множество анекдотических сообщений о местных наблюдениях, комиссия составила 400-страничный отчет по этой теме, заключив, что "снежный человек", скорее всего, был реальным и обитал в регионе между Тянь-Шанем, Памиром и Монголией.

Указывается, что отчет пролежал в безвестности десятилетиями, пока небольшой английский издатель Centre for Fortean Cryptozoology не получил и не перевел копию от внука Поршнева.

Именно после той экспедиции Поршнев начал предполагать, что "снежный человек" на самом деле был живым неандертальцем. Наиболее явно его идея была изложена в книге 1974 года "Неандерталец все еще жив", написанной в соавторстве с исследователем и выдающимся криптозоологом Бернаром Эвельмансом.

Как добавили в издании, многие аспекты теории Поршнева о выживших неандертальцах устарели. Ученые больше не верят, что неандертальцы были крупными, волосатыми и тупыми животными. Они считают их высокоинтеллектуальным и культурным видом людей, чьи когнитивные навыки, возможно, были ближе к нашим, чем это готовы признать.

Напомним, ранее исследователи нашли необычную связь между снежным человеком и медведями

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