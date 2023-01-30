Предполагают, что отслеживание сообщений о снежном человеке может помочь ученым измерять популяцию медведей.

Барибалов (или черных медведей, Ursus americanus) настолько часто ошибочно принимают за легендарного снежного человека, что сообщения о том, что люди якобы видели йети, могут помочь ученым измерять популяцию этих млекопитающих.

Как пишет New Scientist, легенда о двуногом обезьяноподобном существе, обильно покрытом шерстью – снежном человеке или йети – существует уже 1,5 века. Многочисленные сообщения о том, что кто-то якобы видел это существо, подкрепляются сомнительными фотоматериалами и другими "доказательствами".

По-особенному прочно легенда закрепилась среди людей, живущих в лесах на западе США или рядом с ними. Это побудило исследователя Флоу Фоксона из фирмы по анализу данных Pinney Associates проанализировать, могут ли в самом деле люди путать со снежным человеком какое-то другое животное. К примеру, черных медведей, которые в основном передвигаются на всех четырех лапах, но могут стоять и ходить и на двух задних.

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Используя статистическую модель, Фоксон сравнил данные о количестве черных медведей в штатах США и провинциях Канады с количеством сообщений о наблюдениях снежного человека в этих регионах. И ученый таки нашел связь ними. Исследование показало, что на каждые 900 медведей в популяции из опреденного района приходится 1 наблюдение снежного человека.

Фоксон считает, что количество наблюдений снежного человека в районе может помочь исследователям следить за популяциями черных медведей. В то же время исследователь не берется утверждать, что легендарного существа не существует.

"Было бы высокомерно говорить, что шансов нет вообще", — говорит Фоксон.

Кто такой снежный человек или йети

Снежный человек или йети описывается как большой волосатый человек или гигантская прямоходящая обезьяна. Люди, якобы встречавшие его, говорят, что он отличается от человека более плотным и мускулистым телосложением, заострённой формой черепа, более длинными руками, короткой шеей и массивной нижней челюстью. Его тело покрыто густым волосяным покровом, а рост – от среднего человеческого до 3 м и более.

Только в континентальной части Соединенных Штатов зафиксировали более 10 тысяч сообщения от "свидетелей" йети, и большинство из них были признаны ошибочными или мистификациями (причем даже учеными, которые верят в возможность существования йети).

В США есть даже несколько организаций, которые исследует случаи якобы появления снежного человека. Самая старая и крупнейшая из них – Организация полевых исследователей снежного человека (BFRO).

А в 2019 году ФБР рассекретило "досье" на снежного человека.

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