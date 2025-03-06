Биолог рассказал, как приход европейцев в Америку привел к малому ледниковому периоду

Во время Великого вымирания погибли до 90% населения континента.

Люди и окружающая среда имеют тесную связь. Принято считать, что природа существует самостоятельно, адаптируясь и развиваясь независимо от присутствия людей, но это не так.

Эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Трэверс в своей колонке для издания Forbes рассказал, почему Великое вымирание - катаклизмический крах коренного населения Америки после прихода европейцев, имело непредвиденные последствия для всей планеты.

Отмечается, что во время Великого вымирания погибли до 90% населения континента. Причем не от войн или завоеваний, а от невидимых убийц: оспы, кори и гриппа.

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Трэверс напомнил, что эта история началась с выхода Европы из Средневековья. Ее королевства боролись за власть, торговлю и влияние, пока Османская империя контролировала ключевые сухопутные пути в Азию. Тогда поиск альтернативных путей к богатству стал навязчивой идеей.

Из Испании, Португалии, Англии, Франции и Нидерландов начали отплывать корабли, движимые амбициями, необходимостью и любопытством. У этих экспедиций была одна главная цель - доступ к богатствам Востока, которыми были пряности, шелк и золото.

Биолог подчеркнул, что тогда же началась и глобализация мира. Европейские монархи поддерживали эти путешествия жесткой конкуренцией, стремясь найти новые торговые пути, колонии и территориальные претензии. Хотя многие стремились в Азию, одним из самых значимых открытий стали Американские острова.

Проблема заключалась в том, что болезни Старого Света, такие как оспа, корь и грипп, путешествовали в трюмах европейских кораблей и быстро распространялись в странах, где иммунная система коренного населения никогда с ними не сталкивалась. Это привело к одной из самых смертоносных пандемий в истории. По словам Трэверса, эта катастрофа вышла за пределы человеческой цивилизации и распространились даже на окружающую среду.

Биолог отметил, что для коренных народов Америки эти болезни были чужеземными захватчиками. Они распространялись даже быстрее, чем само европейское завоевание, уничтожая целые деревни еще до того, как их жители увидели хотя бы одного европейского солдата.

В частности, оспа пронеслась по всему континенту, оставив за собой след в виде пустых поселений, заброшенных полей и разрушения общества. По некоторым оценкам, погибло от 50 до 90 % коренного населения.

Биолог рассказал, что последствия не ограничились человеческими жертвами. Великое вымирание перевело Землю в более холодную эпоху, которую он называет "мини-ледниковым периодом".

Трэверс объяснил, что когда десятки миллионов людей исчезли, огромные участки обрабатываемой земли остались без присмотра. Пахотные земли, сады и поселения сменились лесами, лугами и болотами. Внезапное восстановление лесов Америки поглотило огромное количество углекислого газа из атмосферы. Это привело к глобальному похолоданию, которое длилось с начала 1300-х до середины 1800-х годов.

Также к похолоданию добавилось то, что само Солнце вступило в необычайно спокойную фазу. С уменьшением солнечной радиации, достигающей Земли, зимы стали еще более суровыми, подчеркнул Трэверс.

Биолог резюмировал, что это пример из истории является ярким примером того, что люди и окружающая среда всегда взаимосвязаны. Поэтому деятельность человека может иметь гораздо более масштабные последствия, чем можно представить.

Другие интересные исторические факты

Ранее эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Трэверс рассказал, как одно перо изменило представление человечества об эволюции существ. Ученые сперва сомневались в том, принадлежало ли это перо птице или рептилии.

Кроме того, он объяснил, почему великая китайская династия была уничтожена из-за сверчков. Падение династии Сун, в частности, произошло из-за необычного увлечения канцлера Цзя Сыдао.

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