В Средиземном море дайверы впервые сняли на видео редкую акулу

Этих акул еще ни разу не удавалось запечатлеть на видео в Средиземном море.

Дайверы случайно обнаружили в Средиземном море белую акулу. Это первый случай, когда хищника удалось запечатлеть под водой в этом месте, пишет Independent.

Отмечается, что дайверы заметили акулу всего в трех метрах от себя, когда очищали затонувший корабль в Сицилийском проливе, между итальянским островом и Тунисом, от заброшенных рыболовных сетей.

В издании подчеркнули, что в Средиземном море обитает несколько сотен белых акул. Однако их численность сокращается из-за незаконного рыболовства. Именно поэтому их еще ни разу не удавалось запечатлеть на видео в этом регионе.

Видео дня

"Мы все были немного шокированы – и восхищены. У меня дрожали пальцы, это точно – это было огромное животное, и мы совершенно не ожидали этого. Оно проплыло мимо, потом развернулось, посмотрело на нас и вернулось. Было очевидно, что оно просто любопытное, а не агрессивное – оно вело себя очень спокойно, как будто считало себя здесь главным. А когда мы начали выпускать из рта пузырьки, оно немного ускорилось и исчезло в синеве", - рассказал журналистам Дерк Реммерс, технический дайвер и глава немецкого отделения Ghost Diving.

В издании добавили, что, по оценкам экспертов, ежегодно в мире в море теряется или выбрасывается около 640 000 сетей. Хотя дайверы удаляют часть из них, многие сети запутываются на рифах и затонувших кораблях, где они заманивают и убивают морских обитателей.

В Австралии резко увеличилось число смертельных нападений акул

Ранее CBS News сообщало, что в Австралии резко увеличилось число смертельных нападений акул. Например, в прошлую субботу произошел уже третий за четыре недели подобный инцидент.

Австралийские ученые считают, что все большая плотность акватории и повышение температуры океана меняют миграционные маршруты акул, что может способствовать увеличению числа нападений.

Вас также могут заинтересовать новости: