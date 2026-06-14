Неуловимую акулу впервые изучили в ее естественной среде обитания: что удивило ученых

Новые наблюдения значительно расширяют известный ареал обитания этих акул как по глубине, так и по географии.

Группа океанографов из Гавайского университета в Маноа сообщила о двух случаях наблюдения за одной из самых неуловимых акул на планете. Об этом пишет Sky News.

Ранее этих акул можно было увидеть только на видео, после того как их подцепляли на леску и поднимали на поверхность. Там дайверы могли наблюдать за ними, но они вскоре погибали.

Однако, разговаривая с коллегами, ведущий автор исследования, Аарон Джуда, узнал о возможном наблюдении акулы-гоблина во время экспедиции в 2019 году.

Видео дня

Отмечается, что эта экспедиция исследовала глубоководные экосистемы вблизи острова Джарвис, охраняемого заповедника дикой природы, расположенного примерно в 2400 километрах к югу от Гонолулу.

"Я был шокирован, услышав это, потому что этот вид не был известен в центральной части Тихого океана", - сказал Джуда.

Он просмотрел видеозаписи экспедиции и обнаружил, что команда действительно задокументировала наблюдение акулы-гоблина во время прямой трансляции погружения к северо-западу от острова Джарвис.

Второе наблюдение произошло, когда команда, исследовавшая Тонганскую впадину в 2024 году, запечатлела акулу-гоблина в ее естественной среде обитания с помощью камеры с приманкой. Алан Джеймисон, профессор и директор-основатель Центра глубоководных исследований Миндеру-Университета Западной Австралии, который задокументировал наблюдение 2024 года, сказал:

"Акула-гоблин - одно из тех харизматичных глубоководных животных, которых я никогда не думал увидеть живыми, и то, что это произошло, было потрясающе, но узнать, что коллеги на Гавайях тоже видели ее, было просто невероятно".

Джуда заявил, что увидеть "самую знаковую из всех глубоководных акул живой и здоровой в ее естественной среде обитания" было "уникальной честью".

"Меня также очень удивило, насколько глубоко был обнаружен этот вид. Наблюдения со склона Тонганской впадины проводились почти на 700 метров глубже, чем считалось ранее", - добавил он.

Отмечается, что новые наблюдения значительно расширяют известный ареал обитания этих акул как по глубине, так и по географии.

"Такие новые открытия показывают, что в нашем глубоководном океане еще многое предстоит исследовать. Учитывая недавно расширенный географический ареал акулы-гоблина, этот вид может быть включен в региональные программы управления и национальный список биоразнообразия, тогда как раньше мы даже не знали о его существовании", - сказал Джуда.

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