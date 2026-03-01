Математическая головоломка: нужно перетащить только одну спичку

Проверьте свои способности в новом задании от УНИАН.

Головоломки со спичками популярны среди детей и взрослых. Такие задачки решать непросто, но очень интересно.

Подобные головоломки проверяют математические способности, логику, а также очень важный навык – умение мыслить нестандартно. УНИАН подготовил для вас новый вызов.

Ниже вы увидите изображение, где с помощью спичек выложено равенство 4-4=7. Очевидно, что здесь есть ошибка, ведь ответ должен был бы равняться 0.

Задача читателя состоит в том, чтобы исправить эту ошибку. Но все не так просто. Переставить можно только одну спичку. Какую именно – вам и предстоит определить.

Чтобы решить это задание, недостаточно просто уметь считать. Вам нужно посмотреть на равенство не как на математическое выражение, а как на своеобразный конструктор. Если вы сосредоточитесь, у вас точно все получится.

Готовы проверить свои навыки? Поехали.

Как дела? Удалось ли вам подобрать такой способ расположения спичек, чтобы равенство стало правильным?

Эта задачка могла занять много времени, но на самом деле все не так уж и сложно. Вам нужно было изменить первую цифру 4, превратив ее в 11. Тогда вы бы получили равенство 11-4=7, и оно математически правильное.

Ответ:

