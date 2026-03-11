Сможете ли вы найти слово 'тюльпан' за 11 секунд: очень сложная оптическая иллюзия

Головоломки на поиск слов проверяют ваш словарный запас, наблюдательность и интеллект.
На первый взгляд, здесь нет ничего сложного. Но на самом деле это не так. Именно это и делает такие задачи одними из самых популярных в Сети. УНИАН подготовил для вас новый интересный вызов.
Цель такой головоломки – задействовать мозг и глаза читателя, чтобы найти скрытые слова на изображении. Они могут быть расположены в любой комбинации – по горизонтали, по вертикали, по диагонали или иным образом.
Заинтересованы?
На изображении ниже вы увидите десятки букв, расположенных в произвольном порядке. Где-то в этом хаосе мы спрятали слово "тюльпан", которое вы должны найти.
Но все не так просто. Справиться с этой задачей необходимо всего за 11 секунд. В этом конкретном задании искать слово нужно по вертикали или по горизонтали, но не другим способом – так вы только зря потратите время.
Готовы проверить себя? Время пошло!
Итак, ваши 11 секунд на поиск слова "тюльпан" истекли. Удалось ли вам его найти?
Если вы справились с этой задачей за отведенное время, можете гордиться собой. Огромное количество букв, а также силуэты тюльпанов могли отвлекать ваше внимание.
Ответ на головоломку:
Больше интересных заданий от УНИАН
Проверьте свои математические способности и логическое мышление в сложной головоломке со спичками. Вам нужно исправить ошибку в равенстве, переместив только одну спичку. На ответ у вас будет 7 секунд.
Или же можете попробовать найти число 6512 среди десятков одинаковых чисел. Справиться с этой задачей нужно за 12 секунд.