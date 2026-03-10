Какую спичку нужно переместить, чтобы равенство стало правильным: головоломка для гениев

Ответ нужно дать всего за 7 секунд.

Головоломки со спичками – это интересные задачки, разработанные таким образом, чтобы стимулировать логическое мышление.

На первый взгляд может показаться, что такие задания очень простые, но на самом деле они имеют много подводных камней. УНИАН подготовил новый увлекательный вызов для своих читателей.

Основная идея подобных головоломок заключается в том, чтобы заставить человека посмотреть на проблему под разными углами, а также – научить мыслить нестандартно. К тому же, проверяются ваши математические способности.

Ниже вы увидите коллаж, где с помощью 20 спичек выложено равенство "3+9=5". Очевидно, что здесь есть ошибка. Ваша задача состоит в том, чтобы ее исправить.

Для этого вы можете переставить только одну спичку. Какую именно – вам и предстоит выяснить.

Но все не так просто, ведь время на ответ ограничено. Вам нужно найти решение всего за 7 секунд.

Готовы проверить себя? Включайте таймер и скорее приступайте к размышлениям.

Время истекло. Смогли ли вы решить эту непростую головоломку? Если вы справились всего за 7 секунд, вашему умению находить решения в сложных ситуациях можно только позавидовать.

Каким же должен был быть ваш путь? Для того, чтобы равенство стало правильным с математической точки зрения, вам нужно было убрать одну спичку из 9, образовав вместо нее 3. Лишнюю спичку нужно было доставить к 5, чтобы она превратилась в 6.

В итоге получилось бы равенство "3+3=6". Это и есть ответ на головоломку.

