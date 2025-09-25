Вы никто не использовали эти ингредиенты для приготовления яичницы, но вам стоит попробовать.

Яйца — надежный источник белка и множества полезных веществ, которые могут сделать их главным элементом действительно вкусного блюда. С таким количеством преимуществ неудивительно, что многие часто готовят яйца на завтрак.

Тем не менее, легко застрять в привычке готовить одну и ту же яичницу-болтунью каждое утро. Вдохновение для новых идей мы можем подчерпнуть у покойной королевы Великобритании Елизаветы II. Оказалось, что королева любила добавлять в свои яйца всего два простых ингредиента, которые кардинально меняют вкус, пишет EatingWell.

Эксперт по содержанию кур, ведущая шоу CreateTV "Welcome to my Farm" и фуд-блогер на Fresh Eggs Daily Лиза Стил рассказывает, что у королевы Елизаветы был очень специфический способ приготовления яиц. "Мой любимый способ — это секрет королевы Елизаветы для болтуньи".

Она любила добавлять немного мускатного ореха и цедру лимона в яичницу. Звучит странно, но на самом деле это отличное сочетание, как отмечает Стил. Нутрициолог Ли Холмс, в свою очередь, утверждает, что получила рецепт яичницы-болтуньи королевы от друга, который готовил для Елизаветы много лет назад.

"Яйца могут быть немного нейтральными на вкус, поэтому лимонный сок их оживляет. В этом случае свежая тертая цедра лимона делает то же самое, добавляя неожиданную яркость, которая, согласитесь, нужна нам с утра", — объяснила Стил. А мускатный орех, по ее словам, придает блюду мягкое тепло, что прекрасно уравновешивает кислотность цедры.

Добавление цедры лимона и щепотки мускатного ореха в обычный утренний скрембл значительно усиливает вкус. Кислотность лимона делает яйца более легкими и яркими, а мускатный орех добавляет "уюта" и слегка пряного вкуса, идеально подходящего для осени.

Как приготовить яйца по рецепту Елизаветы II

Вам нужно взбить 3 яйца с 1 столовой ложкой молока в миске и приправить смесь солью. Растопите 1 столовую ложку сливочного масла на маленькой сковороде на среднем огне. Когда масло растает, вылейте яичную смесь и убавьте огонь до минимума, время от времени аккуратно перемешивая яйца лопаткой до почти полной готовности.

Когда яйца будут почти готовы, добавьте чайную ложку цедры лимона и щепотку мускатного ореха, немного соли и еще раз аккуратно перемешайте. Подавайте с нарезанным свежим луком-резанцем или зеленью по вкусу. Лимон и мускатный орех прекрасно дополняют друг друга: каждый кусочек дарит свежесть цитруса и ореховые нотки, создавая необычное и вкусное сочетание.

Другие интересные способы приготовления яичницы

