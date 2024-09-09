Ее Величество любила десерты и кофе.

Любовь покойной королевы Елизаветы II к чаю хорошо известна - она была особой поклонницей Earl Grey, который пила без молока и сахара, и часто устраивала чаепития в Букингемском дворце. Также она очень любила наслаждаться кофе с десертами.

Как пишет Сhowhound, Ее Величество иногда наслаждалась этим напитком во время обеда или ужина. По словам личного повара семьи монархов Даррена Макгрейди, кофе также был ключевым ингредиентом многих ее любимых десертов. В частности, королева любила мусс из черного шоколада с добавлением эспрессо.

"На банкетах, когда принимала королева, самым популярным десертом в меню часто было мороженое-бомба. Мы сделали bombe glacée coppelia - кофейное мороженое, наполненное пралине и украшенное взбитыми сливками и кофейным ликером", - вспоминает повар.

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Что такое мороженое-бомба

Это, по сути, мороженое, сформированное в куполообразную форму с помощью миски, выстланной полиэтиленовой пленкой, часто со слоем бисквита или коржей для пирога, выступающего в качестве основы. После застывания "бомбу" вынимают из чаши и покрывают дополнительными ингредиентами, среди которых шоколад или пушистое подожженное безе, которое является особенностью, пожалуй, самого известного bombe glacée из всех - "Запеченная Аляска".

Для приготовления этого десерта нужен высокий уровень мастерства, а готовили его для особых случаев, например обедов, которые устраивала королева.

Однако это не единственный раз, когда Ее Величество демонстрировала этот экстравагантный десерт. Так специализированная версия, названная в ее честь Bombe Glacée Princesse Elizabeth, которая изготовлена из клубники, специально выращенной персоналом дворца в оранжерее, появилась в меню ее свадьбы с принцем Филиппом в 1947 году.

Другие угощения, которыми лакомилась королева Елизавета II

Как отмечалось ранее, она также была поклонницей шоколадного мусса с кофейными нотками, но десерт, который многие считают ее любимым (или, по крайней мере, ее любимый торт), был еще проще. Речь идет о шоколадном бисквитном торте. На самом деле он больше похож на кусочек, сделанный из хрустящего печенья, смазанных кремом из масла, сахара и растопленного черного шоколада, который покрывался шоколадным ганашем.

Макгрейди отмечал, что это был ее любимый торт. Когда королева переезжала из Букингемского дворца в Виндзорский замок, то повар ехал поездом из Лондона, чтобы приготовить ей его.

Любимая еда королевы

Ранее шеф-повар раскрыл любимое блюдо Елизаветы II. Одним из любимых послеобеденных лакомств были пенни с джемом. Также королева любила бутерброд с огурцом.

Как писал The daily meal, Елизавета любила нежные яйца с исключительными специями - это мускатный орех и лимонная цедра.

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