Дело не в неблагодарности: почему взрослые дети редко навещают родителей

Чувство вины за редкие визиты к родителям знакомо многим, но корень проблемы часто кроется не в неблагодарности.

Существует особая форма вины, которая знакома взрослым детям, редко навещающим своих родителей. Она тихо сидит на заднем плане, всплывая во время праздников, дней рождения и при неотвеченных телефонных звонках. Кажется, что родители других людей получают регулярные визиты. Другие люди, похоже, хотят ездить периодически домой. А когда вы этого не делаете, самое простое объяснение, которое навязывает культура, заключается в том, что вы неблагодарны. Что вы эгоистичны. Что вы не цените то, что вам дали.

Но для многих взрослых детей дистанция связана не с неблагодарностью. Речь идет о чем-то гораздо более сложном: они неосознанно воспроизводят ту самую модель любви, на которой выросли. Модель, в которой любовь выражалась через обеспечение, через дела и оплату счетов, через заботу о функционировании домашнего хозяйства, но почти никогда – через эмоциональное присутствие, пишет Artful Parent.

И когда вы растете, усваивая, что любить – значит обеспечивать, а не быть вместе, вы переносите этот шаблон во взрослую жизнь. Вы обеспечиваете. Вы справляетесь о делах. Вы присылаете деньги, если нужно. Но сама идея того, чтобы просто посидеть с родителями, присутствовать рядом, когда не нужно ничего достигать, кажется чуждой. Потому что это никогда не демонстрировалось.

Как дети учатся тому, как выглядит любовь

Теория привязанности, первоначально разработанная Джоном Боулби и расширенная Мэри Эйнсворт, дает наиболее надежную основу для понимания того, как ранний опыт ухода формирует модели отношений на протяжении всей жизни. Всесторонний обзор теории и исследований привязанности в журнале "Развитие и психопатология" описывает, как ранний опыт взаимодействия ребенка с опекунами формирует то, что Боулби называл "внутренними рабочими моделями" – когнитивные и эмоциональные шаблоны, которые определяют ожидания от отношений, направляют поведение в социальных ситуациях и сохраняются во взрослом возрасте. Эти модели действуют в основном вне сознания, влияя на то, как люди сближаются, чего ждут от других и как выражают заботу.

Ключевой инсайт заключается в том, что дети не просто узнают, любят ли их. Они узнают, как проявляется любовь. Ребенок, чей родитель выражает любовь прежде всего через материальное обеспечение, работая сверхурочно для финансовой безопасности, покупая вещи, поддерживая функциональность дома, усваивает очень специфический шаблон: любовь – это то, что вы делаете для людей, а не то, что вы чувствуете вместе с ними.

Родитель не терпит неудачу. Часто он делает именно то, что, по его мнению, должен делать хороший родитель. Но ребенок интернализирует модель любви, которая по своей сути является транзакционной (деловой), а не реляционной (основанной на отношениях).

Избегающий паттерн

Исследования привязанности у взрослых последовательно показывают, что люди, выросшие с эмоционально недоступными или отвергающими опекунами, склонны развивать так называемый избегающий тип привязанности. Такие люди могут казаться равнодушными к близким отношениям, предпочитают не зависеть слишком сильно от других и не хотят, чтобы другие зависели от них.

Но физиологические исследования говорят о другом. Когда избегающие личности разлучаются с партнерами или сталкиваются с угрозами отношениям, их тела реагируют таким же стрессом, как и у людей с надежной привязанностью. Они просто подавляют его внешнее проявление.

Избегающий взрослый ребенок, навещающий родителей, сталкивается со специфической проблемой. Визит должен быть посвящен связи, присутствию, простому времяпрепровождению вместе. Но в его внутренней рабочей модели нет сценария для этого. У него есть сценарий для обеспечения. Поэтому он звонит, чтобы узнать, не нужно ли что-то починить. Он присылает подарочную карту. Он предлагает оплатить счет. Это не пустые жесты. Это искренние выражения заботы, отфильтрованные через единственную модель любви, которая кажется естественной, – ту же модель, которую использовали их родители.

Передача через поколения

Исследования межпоколенческой передачи привязанности поражают. Мета-анализ ван Ийзендорна показал, что в 75% случаев типы привязанности у матерей и младенцев совпадали. Собственное "состояние ума в отношении привязанности" у родителей предсказывало паттерн привязанности их младенца.

Отвергающие родители – те, кто минимизирует важность близких отношений и подчеркивает самодостаточность, – склонны воспитывать детей, у которых развивается избегающий тип привязанности. Этот цикл связан не с пренебрежением или насилием. Речь идет об эмоциональном стиле. О том, что моделируется, что поощряется и что отсутствует.

Исследование Обеги, Моррисона и Шейвера специально изучало передачу стиля привязанности в отношениях матери и дочери. Измерение избегания, отражающее дискомфорт от физической и эмоциональной близости, было самым сильным предиктором организации привязанности у дочерей. У матерей с высоким уровнем избегания были дочери с таким же высоким уровнем избегания. Дискомфорт от близости не перепрыгивал через поколение. Он передавался с той же надежностью, что и семейный фарфор, просто менее заметно.

Замешательство родителя

С точки зрения родителя, это часто выглядит необъяснимо и болезненно. Они много работали. Они обеспечили всем необходимым. Они жертвовали собой. И теперь их взрослый ребенок редко навещает их, а когда навещает – кажется, чувствует себя не в своей тарелке. Родитель интерпретирует это как отвержение или неблагодарность, не понимая, что видит перед собой зеркало. Ребенок научился именно тому, чему его учил родитель: что любовь демонстрируется через действия на расстоянии, а не через эмоциональное присутствие вблизи.

Исследования психического здоровья родителей и межпоколенческой привязанности подчеркивают, что внутренние рабочие модели, сформированные в детстве, создают относительно стабильные шаблоны для отношений. Когда основным способом выражения любви у родителя был инструментальный (обеспечение, решение проблем, управление), у ребенка развивается соответствующая модель, в которой поддержание отношений выглядит как логистика, а не близость.

Визит ради визита, без повестки дня и без того, чтобы что-то чинить, просто "не считывается". Он кажется бессмысленным. И поэтому визиты становятся редкими – не потому, что ребенку все равно, а потому, что форма заботы, которой он научился, не включает в себя сидение в одной комнате без продуктивной причины.

Что это означает

Ничто из вышеперечисленного не оправдывает пренебрежение. Некоторые взрослые дети действительно прикладывают недостаточно усилий, а некоторые родители действительно делали все возможное, проявляя искреннюю эмоциональную теплоту, на которую их дети теперь не отвечают взаимностью.

Но для значительного числа семей этот паттерн носит более глубокий характер, чем кажется на первый взгляд. Ребенок не отвергает то, что ему дали. Он воспроизводит это. Он любит именно на том языке, которому его научили, и разрыв в беглости между инструментальной любовью и эмоциональным присутствием – это то, что ни одно из поколений не может до конца облечь в слова.

Выход не в чувстве вины. Вина подкрепляет исполнительскую модель: "Я должен навещать чаще, поэтому я заставлю себя приехать, и мы будем сидеть там, не зная, о чем говорить, потому что никто из нас не научился просто быть друг с другом". Выход – в признании паттерна таким, какой он есть, в понимании того, что и родитель, и ребенок действуют по одному и тому же унаследованному шаблону, и в медленном, несовершенном изучении другого языка любви. Того, который включает в себя появление рядом, когда вам нечего предложить, кроме самих себя.

