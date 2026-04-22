Забытый эликсир наших бабушек: свекольный заквас снова на пике популярности

Старинный бабушкин рецепт, который годами стоял на каждой кухне, снова возвращается в рацион приверженцев здорового образа жизни.

Наши бабушки хвалили его годами, а во многих домах он стоял в каменном горшке на кухонной столешнице. Сегодня он возвращается в моду как натуральный напиток, поддерживающий иммунитет, пищеварение и работу печени.

Свекольный заквас, интенсивный и кислый, снова вызывает интерес, пишет Polsat. Но действительно ли он работает так хорошо и всем ли он подходит?

Что такое свекольный заквас и как он появляется

Свекольный заквас – это натурально ферментированный свекольный сок, образующийся в процессе квашения. Его готовят из свеклы, воды и соли, а иногда обогащают чесноком, лавровым листом или душистым перцем. Несмотря на добавки, его основой остается простой традиционный состав.

Ключевым моментом во всем процессе является время, так как заквас не образуется сразу. После соединения ингредиентов начинается ферментация – естественный процесс, происходящий благодаря молочнокислым бактериям. Вначале свекла отдает рассолу цвет и вкус, но только со временем происходят надлежащие химические изменения, которые придают напитку аромат и выразительность.

В процессе ферментации сахара, содержащиеся в свекле, превращаются в молочную кислоту, отвечающую за кислый вкус и свойства, характерные для солений. Чем дольше длится этот процесс, тем более интенсивным и полным становится вкус закваса.

Слишком короткая ферментация делает напиток еще "незрелым" и придает ему мягкий вкус. Обычно весь процесс длится от нескольких дней до примерно двух недель и зависит в основном от температуры окружающей среды – в тепле он проходит быстрее, хотя требует большего контроля для сохранения надлежащего качества.

Что скрывает в себе свекольный заквас

Свекольный заквас содержит немало ценных питательных веществ. Прежде всего, он содержит натуральные пробиотики, которые могут поддерживать микрофлору кишечника.

К этому добавляются компоненты, присутствующие в свекле, которые частично переходят в заквас, такие как калий, магний, железо и фолаты (витамин B9), благодаря чему напиток обретает дополнительную питательную ценность.

Заквас также является источником антиоксидантов, включая бетаин – соединение, которому приписывают действие, поддерживающее работу печени и естественные процессы очищения организма.

Почему его вообще пьют - возможная польза свекольного закваса

Свекольный заквас для многих людей является простым и натуральным способом дополнить ежедневный рацион.

Чаще всего к нему обращаются из-за пищеварительной системы. Как подчеркивают эксперты по питанию, свекольный заквас может поддерживать ее правильное функционирование. У некоторых людей он может облегчать чувство тяжести или вздутие после еды, хотя в начале введения ферментированных продуктов реакции организма могут быть разными.

Много говорят также о его влиянии на иммунитет. Кишечник играет важную роль в работе иммунной системы, поэтому регулярное употребление ферментированных продуктов часто рассматривается как элемент, поддерживающий естественные защитные механизмы организма.

Свекольный заквас также ассоциируется с энергией и общей выносливостью. Это связано с наличием натуральных соединений, содержащихся в свекле, которые могут поддерживать кровообращение и лучшее использование кислорода, поэтому его часто выбирают физически активные люди.

Немаловажным остается и его минеральный состав. Он может служить дополнением рациона такими компонентами, как железо или другие микроэлементы, присутствующие в свекле, хотя и не заменяет хорошо сбалансированное меню.

При этом стоит помнить, что свекольный заквас не является лекарственным средством, а скорее добавкой к диете, которая может поддерживать организм в повседневном функционировании.

Каждому ли можно пить свекольный заквас

Несмотря на множество потенциальных преимуществ, как подчеркивают эксперты, свекольный заквас является напитком, подходящим не для всех.

Осторожность должны соблюдать прежде всего люди с заболеваниями почек или склонностью к мочекаменной болезни, а также те, кому необходимо ограничивать потребление натрия. В их случае регулярное употребление закваса может быть нежелательным из-за его натурального состава и содержания соли.

Предостережение касается и людей с проблемами со стороны желудочно-кишечного тракта, такими как рефлюкс или повышенная кислотность. Из-за своей кислотности свекольный заквас может усиливать неприятные симптомы и вызывать дискомфорт после употребления.

Сколько свекольного закваса можно пить и лучше ли делать это утром

Чаще всего рекомендуются умеренные количества – обычно около 50–200 мл в день. Однако для начала стоит начать с меньших порций, даже нескольких глотков, чтобы проверить реакцию организма. Заквас имеет интенсивный вкус и действие, поэтому не все переносят его одинаково.

Что касается времени суток, многие выбирают утро, часто натощак. Это продиктовано убеждением, что в такой форме он может лучше запустить пищеварение и взбодрить организм. Однако это не является строгим правилом: заквас можно пить и в течение дня, например, перед едой или как дополнение к ней. Самое главное – это то, как на него реагирует организм и когда вы чувствуете себя после него лучше всего.

Можно ли купить свекольный заквас или нужно делать его самому

Свекольный заквас можно как приготовить дома, так и купить готовый в магазине. В супермаркетах, магазинах здорового питания или онлайн доступны версии, готовые к употреблению (маленькие бутылки по цене около 7–10 злотых), часто непастеризованные и предназначенные для того, чтобы пить их сразу.

В то же время многие люди до сих пор делают его самостоятельно, так как его приготовление просто и требует только базовых ингредиентов и времени на ферментацию.

Ранее УНИАН сообщал, что в популярных продуктах ученые обнаружили вещества, истощающие кишечник.

Вас также могут заинтересовать новости: