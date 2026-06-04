Пожирает стены, разрушает здания и не только: этот жук - настоящее бедствие

Он съедает и портит все на своем пути. Особенную опасность он представляет для частных и сельских домов.

"Жук-царапатель" или жук-точильщик - так называют жука, который считается серьезным вредителем, он проникает на склады, в жилые дома и подвалы, где питается древисиной, зерновыми культурами, сухофруктами и вообще всем подряд.

Жук-царапатель - это жук, хотя и похож на маленького паука. У него яйцевидная форма длиной от 3 до 4,5 мм, есть 6 лапок и усики. Как объясняет Rynekzdrowia, самец меньше и стройнее, с красным телом, у него есть крілья и он довольно хорошо летает.

Самка немного крупнее самца, у нее более массивное тело. Она также темнее самца и не умеет летать.

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Личинки жука-точителя очень активны летом. Этот вредитель практически вездесущ, но увидеть его трудно, поскольку он активен ночью. Он обитает в гнилой древесине, дуплах деревьев и птичьих гнездах.

Но бльшинство жуков-точильщиков предпочитают жить рядом с людьми. Они обитают в амбарах, частных домах, сараях и других хозяйственный помещениях.

Также этот жук встречается в кладовых и пчелиных ульях. А вот в квартиры он посещает реже, потому что условия слишком сухие для него.

Издание отмеило, что зрослые жуки точильщики питаются пыльцой и органическими остатками, а их личинки поедают древесину и сухие продукты, такие как мучные изделия, вяленое мясо и травы.

Они также могут питаться кожаными изделиями, наволочками, шерстяной одеждой и бумагой (книгами). Личинки могут прогрызать отверстия в древесине или даже штукатурке, чтобы найти идеальное место для окукливания.

И это еще не все, потому что в некоторых случаях эти вредители также могут питаться:

пробковыми изделиями;

водонепроницаемой изоляцией;

старыми кровельными материалами;

гипсокартоном (если при его изготовлении использовались древесная мука, опилки или стружка).

Другие новости о вредителях

Ранее стал известен раствор, который убивает 98% личинок хруща. Отмечается, что это недорогое народное средство помогает избавиться от надоедливого вредителя.

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